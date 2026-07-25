Ông Lavrov thẳng thừng tố ông Trump thất hứa về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tố ông Trump thất hứa về Ukraine. Ảnh Foxnews

Phản ứng cứng rắn này của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga được đưa ra nhằm đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng, các phương án thảo luận tại Anchorage nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã hoàn toàn "thất bại".

Theo ông Lavrov, phái đoàn Moscow đã xem xét kỹ lưỡng khung giải pháp hòa bình do Washington đề xuất và quyết định chấp nhận nó, dù bao gồm nhiều điểm mà phía Nga phải nhượng bộ.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định, Tổng thống Trump từng nhiều lần nhấn mạnh đây là đề xuất mang tính thỏa hiệp của phía Mỹ và phía Nga đã đồng thuận.

Không những thế, ông Trump còn đưa ra cam kết bảo đảm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải tuân theo tiến trình này. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn trái ngược khi kế hoạch không thành hiện thực do vấp phải sự phản đối từ Kiev.

Chỉ trích "sự lật lọng" từ phía Washington, ông Lavrov tuyên bố lương tâm của Nga hoàn toàn trong sạch và nhấn mạnh rằng, phía Mỹ đã phớt lờ những thỏa thuận ban đầu. “Bạn biết người ta nói gì rồi đấy: lời hứa của một người đàn ông – nếu đã nói ra là phải làm. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng. Nhưng ở phía bên kia, cách tiếp cận đó đã bị thay đổi", ông Lavrov tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác khi giải thích về sự sụp đổ của nỗ lực ngoại giao tại Anchorage. Ông Rubio khẳng định các điều khoản đề xuất vốn không thể chấp nhận được đối với Ukraine, khiến mọi thỏa thuận trở nên bất khả thi. Chính vì vậy, Washington sẽ phải tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng và đề xuất mới phù hợp hơn với thực tế chiến trường.