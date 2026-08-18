Moscow hứng chịu đợt tấn công dữ dội nhất của UAV Ukraine trong 2 năm

Ukraine tấn công nhà kho Wildberries của Nga. Ảnh: Al Jazeera

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Sobyanin nói từ tối 17/8 đến 5h sáng 18/8 có 620 UAV lao về Moscow và ít nhất 180 chiếc đã bị bắn hạ. “Tại những khu vực có mảnh vỡ rơi xuống, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc”, Thị trưởng Moscow thông tin.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 719 UAV của Ukraine trên khắp 13 khu vực toàn quốc đêm 17/8. Cuộc tấn công của các UAV Ukraine diễn ra sau một trong những vụ tập kích lớn nhất nhằm vào Moscow đêm 15/8, rạng sáng 16/8, với khoảng 600 UAV được phóng về phía thủ đô Nga.

Cuộc tấn công mới nhất cũng gây thiệt hại tại một số khu vực thuộc tỉnh Moscow. Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov cho hay một UAV đã đánh trúng một kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Wildberries gần khu Atlant-Park, thuộc quận Bogorodsky, khiến cơ sở này bốc cháy. Đám cháy sau đó đã được khống chế.

Ukraine tấn công nhà kho Wildberries của Nga gây cháy lớn. Ảnh: Aljazeera.

Ông Vorobyov cho biết thêm 2 nhà dân bị hư hại và một số vụ cháy khác được ghi nhận tại nhiều địa điểm trong khu vực. Tuy nhiên, chưa có thương vong nào được báo cáo tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Các cuộc tấn công nhắm vào Moscow đã trở nên ngày càng phổ biến trong những tháng gần đây do Ukraine đạt nhiều bước tiến trong phát triển UAV. Các lực lượng Kiev thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các khu vực Moscow kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự của đối phương.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tấn công nhiều nhà kho của Wildberries với cáo buộc công ty này cung cấp linh kiện cho UAV của Nga.