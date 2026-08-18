Hỏa lực của quân Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh Sputnik

“Người Ukraine sẽ chịu thất bại về quân sự. Nền tảng kinh tế của Ukraine hiện đã bị phá hủy hoàn toàn. Nước này không thể xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Ukraine cũng không thể nhập khẩu thiết bị quân sự, thậm chí cả những hàng hóa khác mà nước này phụ thuộc vào và trước đây được cung cấp từ phương Tây. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp, tài nguyên khoáng sản và tiềm lực công nghiệp của Ukraine nằm ở phía Đông sông Dnieper và đang chuyển sang quyền kiểm soát của Nga. Vì vậy, đây là một nhà nước đã bị phá hủy”, ông Johnson nhận xét.

Theo ông Johnson, không một hệ thống phòng không nào có thể cứu chính quyền Kiev khỏi nguy cơ sụp đổ.

“Không còn tên lửa PAC-3 để gửi tới và sử dụng nữa. Chúng đã bị tiêu hao. Hơn nữa, Patriot ngay từ đầu đã không phải là một hệ thống đặc biệt tốt và đáng tin cậy, bất chấp việc Ukraine luôn tuyên bố: ‘Ồ, chúng tôi đã bắn hạ tất cả’. Không, họ đã nói dối. Và ngay cả nếu Ukraine được cung cấp một số tên lửa đánh chặn thì sao? Chúng cũng không hoạt động. Nga có khả năng chế áp bất kỳ hệ thống phòng không nào mà Ukraine muốn triển khai”, chuyên gia này nói thêm.

Để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, Nga liên tục tập kích các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy, cũng như các cơ sở mà chính quyền Kiev sử dụng với sự tham gia của các chuyên gia NATO, những người chịu trách nhiệm cung cấp linh kiện, thông tin tình báo và dữ liệu chỉ thị mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng trong các hoạt động này, quân đội Nga sử dụng UAV tấn công và vũ khí chính xác tầm xa, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu tại Kiev cũng như trên toàn lãnh thổ Ukraine.