'Tế Điên Nam Định' vừa bị bắt tạm giam là ai?

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nguyễn Văn Thùy, SN 1976, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Việc bắt giữ do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Nam Định thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Văn Thùy bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, từ năm 1988 đến 2020, Nguyễn Văn Thùy có 8 tiền án, tiền sự liên quan các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ vũ khí thô sơ”.

Thùy từng chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an và Trại Tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. Trong đó, thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an là từ ngày 20/1/1996 đến 12/7/1997.

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương, Nguyễn Văn Thùy thường xuyên đăng video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official”. Nội dung các buổi phát trực tiếp có đề cập thời gian người này từng chấp hành án tại các trại giam.

Theo cơ quan công an, phiên livestream ngày 11/7/2022 kéo dài 1 giờ 20 phút 42 giây, trong đó Thùy kể về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh. Đến ngày 16/4/2023, nội dung này thu hút 37.900 lượt xem, hơn 1.000 lượt bình luận, like, thả tim và chia sẻ.

Phương tiện để bị can Nguyễn Văn Thùy thực hiện đăng tải các clip và livestream trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan để kiểm tra, xác thực các nội dung Nguyễn Văn Thùy đăng tải. Kết quả xác minh xác định những thông tin liên quan Trại giam Ninh Khánh do Thùy lan truyền là bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo và Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Thùy đã được giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo trình tự pháp luật. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán các nội dung mà cơ quan chức năng xác định mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan.

Một số dao, kiếm, vũ khí thu giữ tại nhà của bị can Nguyễn Văn Thùy. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thùy.

Bị can bị điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thùy thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Công an tỉnh Ninh Bình cũng công bố hình ảnh một số dao, kiếm, vũ khí thu giữ tại nhà bị can và phương tiện được xác định dùng để đăng tải video, livestream trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ tiếp tục rà soát các tài khoản thường xuyên livestream có dấu hiệu vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các kênh đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật.