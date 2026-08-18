Nga cảnh báo Anh phải 'trả giá' sau các vụ UAV tấn công sâu vào lãnh thổ

Ukraine gia tăng các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga

Đại sứ quán Nga tại London ngày 17-8 cáo buộc Anh trở thành “đồng phạm” trong các cuộc tấn công và cố tình đẩy xung đột leo thang. Cơ quan này cảnh báo mức độ can dự và hỗ trợ của London dành cho Kiev càng lớn thì “cái giá phải trả càng cao”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi báo Sunday Times cho biết UAV do 2 công ty của Anh sản xuất đã được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp tại Nga.

C﻿ột khói bốc lên từ đám cháy tại nhà máy Wildberries, Nga sau vụ tấn công bằng UAV

Một trong hai doanh nghiệp được cho là công ty con của tập đoàn quốc phòng BAE Systems, trong khi danh tính công ty còn lại không được tiết lộ vì lý do an ninh.

Anh là một trong những nước hỗ trợ Ukraine mạnh nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2-2022, với tổng cam kết hỗ trợ khoảng 25 tỷ bảng (33 tỷ USD), trong đó có 16 tỷ bảng viện trợ quân sự.

Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, trong khi Matxcơva cũng đẩy mạnh các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine.