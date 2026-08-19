Từ 'giang hồ mạng' Phú Lê thành 'doanh nhân' và cái kết bị khởi tố

Bên cạnh sự nổi tiếng ảo trên mạng xã hội với hình ảnh bặm trợn và các bộ phim mâu thuẫn giang hồ, vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều còn sở hữu doanh nghiệp từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt, thu hồi giấy phép do vi phạm trong sản xuất hóa mỹ phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt giữ vợ chồng Lê Văn Phú (SN 1980, được biết đến trên mạng xã hội với tên Phú Lê) và Lã Thúy Kiều (SN 1985, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cùng 2 người khác để điều tra các hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Nổi danh là một "giang hồ mạng" thu hút sự chú ý của người theo dõi, Phú Lê thường xuyên phô trương sự giàu có bằng trang sức vàng, nhà cao cửa rộng... trong các buổi livestream hay video trên YouTube.

Phú Lê thường xuyên đeo vàng trên mạng xã hội. Ảnh: Mạng xã hội

Bên cạnh đó, Phú Lê còn tham gia đóng phim ngắn, ca hát nghiệp dư thu hút hàng triệu lượt xem. Trang Facebook cá nhân của đối tượng này từng sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi.

Có sự nổi tiếng ảo, Phú Lê cùng vợ thường xuyên livestream bán hàng online, thu hút hàng nghìn đơn đặt hàng.

Cùng với công việc kinh doanh trên mạng, Phú Lê giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Kiều Thiên Phát — doanh nghiệp do Lã Thúy Kiều làm Tổng Giám đốc, đặt trụ sở tại ngõ 49 Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này từng ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Tháng 1/2015: Công ty Kiều Thiên Phát bị cơ quan chức năng xử phạt 50 triệu đồng và thu hồi giấy phép hoạt động do tung ra thị trường 4 tấn sản phẩm không qua công bố chất lượng.

Tháng 7/2015, lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội đã phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Kiều Thiên Phát có nhiều nghi vấn về sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7.000 chai sữa tắm mang nhãn hiệu Snow White, Laurel cùng hàng nghìn vỏ chai, thùng carton và nguyên liệu chế biến. Với toàn bộ các mặt hàng này, công ty đều không công bố chất lượng, không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm. Công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sữa tắm rồi tung ra thị trường.

Việc vợ chồng Phú Lê bị bắt thu hút sự chú ý của dư luận bởi cách đây mấy ngày, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) - một bạn livestream của gia đình Phú Lê đã bị khởi tố bởi các tội danh nghiêm trọng.