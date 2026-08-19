Phú Lê, Thúy Kiều dùng 10 tài khoản ngân hàng để 'giấu' hơn 107 tỷ đồng doanh thu

Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú, 46 tuổi, trú phường Hoàng Mai; Lã Thúy Kiều, 41 tuổi, cùng trú phường Hoàng Mai; Phùng Thị Thanh, 45 tuổi, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Nguyễn Thị Hương Lan, 50 tuổi, trú phường Bạch Mai.

4 người bị điều tra về các hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo điều tra, từ năm 2017 đến 2023, Kiều và Phú tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC.

Thông qua 3 doanh nghiệp này, Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều loại hàng hóa. Người này nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật các công ty, song theo cơ quan điều tra, hoạt động kinh doanh vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến 2025, Công ty Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.

Ngoài tài khoản doanh nghiệp, Kiều và Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty.

Sau đó, Kiều khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều nhằm hợp thức hóa khoản tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp.

Lê Văn Phú, tức Phú Lê tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Do không xuất đầy đủ hóa đơn khi bán hàng, lượng hàng đã tiêu thụ vẫn được ghi nhận là tồn kho trên sổ sách. Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo kế toán, nhân viên lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty và hộ kinh doanh của Kiều, Phú.

Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, bị cáo buộc đã giúp sức Kiều lập khống hóa đơn nhằm che giấu sai phạm kế toán của Công ty Thiên Phú. Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý các bị can theo quy định.