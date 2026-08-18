Iran âm thầm tung "nước cờ bí mật" để giáng đòn chết chóc cho Mỹ, Washington "ngồi trên đống lửa"

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Theo các nguồn tin Iran và Arab được The Wall Street Journal dẫn lời, kế hoạch bí mật này được Tehran triển khai trong khoảng hai tháng qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một bản ghi nhớ với Iran hồi giữa tháng 6.

Khi đó, các quan chức chính quyền Mỹ bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ cho một thỏa thuận mà Washington kỳ vọng sẽ giúp mở lại eo biển Hormuz và từng bước hạ nhiệt cuộc chiến.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo cứng rắn của Iran lại có tính toán khác. Theo các quan chức Iran và Arab, họ cho rằng thỏa thuận có thể chỉ là nỗ lực của Mỹ và Israel nhằm giảm sức ép đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn hơn trong tương lai.

Thay vì đặt niềm tin vào đàm phán, Tehran được cho là đã dành hai tháng qua để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mới.

Siết quân đội, tăng tốc sản xuất tên lửa

Theo WSJ, một trong những trọng tâm của kế hoạch là trao thêm quyền kiểm soát cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đối với quân đội chính quy.

Tehran đồng thời bổ nhiệm các cựu binh giàu kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến Iran-Iraq và những người từng tham gia các chiến dịch trấn áp trong nước vào những vị trí quan trọng.

Iran cũng được cho là đang mở rộng hoạt động phản gián trong nước, đồng thời tăng tốc sản xuất tên lửa và UAV nhằm củng cố năng lực quân sự.

Giới lãnh đạo Iran cũng nhanh chóng chuyển sang thế chủ động bằng cách tấn công các tàu tại eo biển Hormuz. Động thái này vừa nhằm tăng cường khả năng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược, vừa mở rộng chiến trường sang Biển Đỏ – khu vực Saudi Arabia từng sử dụng để né tránh sự kiểm soát của Iran tại Vịnh Ba Tư.

Các quan chức tình báo Arab cho biết họ đã thu thập được nhiều bằng chứng về sự thay đổi trong chiến lược của Tehran, trong đó có các liên lạc giữa Iran và những lực lượng đồng minh tại Yemen và Iraq.

Theo các quan chức nắm được thông tin, những dữ liệu này cho thấy phe cứng rắn trong ban lãnh đạo Iran đang chuẩn bị lực lượng để mở rộng chiến tranh và làm gia tăng chi phí đối với Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực.

Lo ngại chiến sự lan rộng

WSJ cho biết, giới lãnh đạo Iran ngày càng đề cập nhiều hơn đến các hoạt động tấn công nhằm vào lãnh thổ đối phương. Điều này đang làm gia tăng lo ngại tại các quốc gia Arab vùng Vịnh có năng lực quân sự hạn chế hơn, trong đó có Kuwait.

Theo đánh giá được dẫn lại, nếu Tehran thực sự chuyển sang chiến lược chủ động tấn công các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Iran, cuộc xung đột có nguy cơ mở rộng đáng kể, kéo theo những rủi ro mới đối với Mỹ và các đồng minh khu vực.