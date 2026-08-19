Ukraine tung 637 "sát thủ trên không" ồ ạt lao tới tấn công Moscow gây thiệt hại nặng nề

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Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết, hơn 150 UAV khác bị đánh chặn tại nhiều địa phương. Tại Pavlovsky Posad, mái một tòa chung cư bốc cháy, khiến cư dân phải sơ tán. Ở huyện Ramenskoye, một UAV rơi xuống nhà riêng khiến bé gái 10 tuổi bị thương. Hai người khác bị thương do mảnh vỡ UAV tại Kolomna và huyện Bogorodsky.

Cuộc tập kích cũng ảnh hưởng đến hệ thống điện. Mosoblenergo cho biết 109 trạm biến áp bị ngừng hoạt động, khiến hơn 5.000 khách hàng và 46 cơ sở quan trọng về xã hội mất điện.

Kho Wildberries liên tiếp bị tập kích

Một cơ sở bị ảnh hưởng trong đợt tấn công mới nhất là kho hàng Wildberries tại Bogorodsky, nơi xảy ra hỏa hoạn. Công ty cho biết nhân viên đã được sơ tán và đám cháy nhanh chóng được kiểm soát, đồng thời khẳng định hàng hóa không bị hư hại.

Tuy nhiên, đây chỉ là vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống logistics của Wildberries.

Ngày 16/8, một kho hàng của công ty tại Koledino, gần Podolsk, được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn trong một cuộc tập kích UAV. Kho này có diện tích khoảng 230.000-250.000 m², được cho là trung tâm logistics lớn nhất của Wildberries.

Theo chuyên gia Sergey Semko của Data Insight, hàng hóa trị giá khoảng 78 tỷ ruble (918 triệu USD) đã bị phá hủy trong vụ cháy. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Wildberries duy trì thời gian giao hàng 1-2 ngày tại Moscow và các khu vực lân cận.

Thiệt hại hàng tỷ USD

Theo Verstka, Ukraine bắt đầu nhắm vào cơ sở hạ tầng của Wildberries từ ngày 18/7. Trong khoảng một tháng, ít nhất 22 kho hàng của công ty bị tấn công, trong đó 19 cơ sở bị phá hủy nghiêm trọng hoặc hoàn toàn.

Tổng diện tích kho bị thiệt hại được ước tính khoảng 2,395 triệu m², tương đương 43% tổng công suất kho khoảng 5,6 triệu m² của Wildberries. Các cuộc tấn công được cho là khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tính đến ngày 14/8, Data Insight ước tính giá trị hàng hóa bị phá hủy tại các kho Wildberries vào khoảng 445-507 tỷ ruble (5,24-5,96 tỷ USD). Hiệp hội Các nhà cung cấp hàng hóa cho thương mại trên nền tảng điện tử (APTEP) đưa ra con số cao hơn, 600-700 tỷ ruble (7,06-8,24 tỷ USD).

Riêng Wildberries được cho là chịu 147-223 tỷ ruble (1,7-2,6 tỷ USD) thiệt hại trực tiếp.

Những tổn thất này đang làm dấy lên lo ngại về tác động đối với toàn bộ ngành thương mại điện tử Nga và hàng nghìn nhà bán hàng phụ thuộc vào hệ thống logistics của Wildberries.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin được Reuters dẫn lời cảnh báo Nga có thể không đủ tiền để bồi thường cho các nhà bán hàng. Người này nhận định thiệt hại đối với Wildberries, doanh nghiệp kiểm soát khoảng một nửa thị trường thương mại điện tử Nga, là “một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế” của Moscow.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 16/8 cho biết các chiến dịch gần đây đã vô hiệu hóa 7 trong 10 trung tâm logistics lớn nhất của Wildberries.

Ukraine cũng nhắm vào hạ tầng kỹ thuật số của công ty trong ngày 10-11/8, khiến dịch vụ khách hàng và hệ thống thanh toán bị gián đoạn.

Kiev cho rằng, Wildberries là mục tiêu quân sự hợp pháp vì nền tảng này bán một số mặt hàng được lực lượng Nga sử dụng. Wildberries phủ nhận cáo buộc cung cấp hàng hóa cho quân đội, song các báo cáo cho biết UAV FPV và cáp quang từng được rao bán trên nền tảng này.