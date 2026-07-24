Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, ông Mikhail Drapaty, trong một cuộc phỏng vấn được quay vào năm 2023. Ảnh: Ukrainer W/YouTube

Ngày 22-7, kênh phim tài liệu Ukrainer W trên YouTube đã phát hành một cuộc phỏng vấn với ông Drapaty được quay từ năm 2023. Phát biểu với nhà báo Karina Pilyugina, vị tướng này cho biết ông đã dự đoán từ lâu về một cuộc chiến với Nga.

“Chúng ta thấy rằng không thể gọi họ là láng giềng. Đó là một quốc gia… không có quyền tồn tại. Trải qua hàng nghìn năm, không có gì thay đổi ở đó về mặt văn minh - cả về tư duy lẫn tham vọng đế quốc của họ”, ông nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án những bình luận của vị tướng này là “tân phát xít”. Moscow cho rằng luật ngôn ngữ và văn hóa của Ukraine nhằm mục đích xóa bỏ bản sắc của những người nói tiếng Nga, và đề cập đến việc đối xử với thiểu số người Nga ở Ukraine là một trong những nguyên nhân của cuộc xung đột đang diễn ra.

Tướng Drapaty đã kế nhiệm ông Aleksandr Syrsky làm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine giữa cuộc khủng hoảng chính trị sau quyết định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov.

Động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Kiev và những thành phố khác ở Ukraine, yêu cầu phục chức cho ông Fedorov và cách chức ông Syrsky. Ông Fedorov và ông Syrsky được cho là đã bất đồng về chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Nga.