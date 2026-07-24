Bất ngờ cuộc gặp kín giúp ông Zelensky "lấy lòng" ông Trump, xoay chuyển toàn bộ cục diện Mỹ - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrainian Presidential Press Service/EPA

Khoảnh khắc "lịch sử" chỉ trong 20 phút tại Vatican

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với bình luận viên Laura Loomer - đoạn clip sau đó được Tổng thống Donald Trump chia sẻ lại trên Truth Social, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhìn nhận lại những biến chuyển sâu sắc trong quan hệ song phương.

Trả lời về sự thay đổi nhịp điệu ngoại giao sau vụ va chạm căng thẳng vào tháng 2/2025, ông Zelensky khẳng định mọi thứ đã xoay chiều.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra trong cuộc trò chuyện riêng tư kéo dài vỏn vẹn 15-20 phút tại Vatican (Rome).

“Chúng tôi có khoảnh khắc thay đổi đầu tiên ở Rome, tại Vatican. Đó không phải là một cuộc gặp dài, nhưng tôi nghĩ đó là một thời điểm lịch sử bởi vì chúng tôi đã thay đổi quan hệ chỉ trong 15-20 phút", Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ.

Đặc biệt, cuộc gặp diễn ra trong không gian hoàn toàn riêng tư, không có sự hiện diện của các trợ lý. Ông Zelensky bày tỏ sự hài lòng sâu sắc khi hai nhà lãnh đạo thực sự lắng nghe lẫn nhau:

“Tôi rất vui khi được nghe tổng thống nói, và ông ấy đã lắng nghe tôi, còn tôi thì lắng nghe ông ấy. Cuộc nói chuyện chỉ có 2 người, nhưng mọi chuyện rất tốt đẹp. Rất nhiều sinh mạng phụ thuộc vào mối quan hệ và đối thoại kiểu này', ông Zelensky nói.

Triển vọng hội kiến tại Washington

Sự tan băng ngoại giao này đang mở đường cho những bước tiến tiếp theo. Theo nhà báo Misha Komadovsky của đài Deutsche Welle (dẫn lời hai quan chức cấp cao), ông Zelensky dự kiến sẽ tới Washington để tham dự tang lễ của cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham[.

Các nguồn tin cho biết một cuộc gặp gỡ trực tiếp tiếp theo giữa ông Zelensky và ông Trump đang được tích cực lên kế hoạch. Dù hình thức chi tiết vẫn đang được hoàn thiện – có thể diễn ra bên lề tang lễ, trong cuộc họp kín, hoặc chuyến thăm chính thức Nhà Trắng – điều này cho thấy xung lực mới trong quan hệ Washington - Kiev. Thông tin này cũng củng cố các báo cáo trước đó từ RBC-Ukraine về việc nhà lãnh đạo Ukraine chờ lịch trình từ ông Trump để thăm Mỹ.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (7-8/7). Cuộc gặp đó không chỉ đem lại những đánh giá tích cực từ ông Trump mà còn là tiền đề cho quyết định phê chuẩn giấy phép để Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot ngay trong nước. Giờ đây, triển vọng hội kiến tại Washington hứa hẹn sẽ đưa mối quan hệ này sang một chương mới.