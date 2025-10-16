Ba 'pháo đài bay' B-52 của Mỹ đối mặt F-16 Venezuela

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực, với lý do chính thức là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây cũng là thông điệp răn đe trực tiếp gửi đến chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người đang chịu sức ép ngày càng lớn từ Washington.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Nguồn: X)

Ba chiếc B-52, mang số hiệu BUNNY01, BUNNY02 và BUNNY03, cất cánh từ căn cứ không quân Barksdale (bang Louisiana, Mỹ) vào sáng sớm, bay về phía nam trước khi tiếp cận vùng FIR Maiquetía – khu vực thông tin bay mà Venezuela tuyên bố quản lý. Theo dữ liệu theo dõi, các "pháo đài bay" này đã bay vòng quanh khu vực trong khoảng hai giờ trước khi rời đi. Hiện chưa rõ chúng đã quay về căn cứ hay vẫn đang hoạt động trong khu vực.

Truyền thông địa phương cho biết ít nhất một phi đội F-16 của Venezuela có thể đã cất cánh từ căn cứ El Libertador, song chưa có bằng chứng cho thấy xảy ra bất kỳ cuộc đối đầu nào. Cùng thời điểm, Tổng thống Maduro đã ra lệnh tập trận khẩn cấp, chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố tấn công một tàu buôn lậu ma túy gần vùng biển nước này.

Các chuyên gia cho rằng việc Mỹ đưa B-52 – máy bay có thể mang tên lửa hành trình tầm xa và nhiều loại bom dẫn đường chính xác, đến gần lãnh thổ Venezuela là một động thái mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Nếu xảy ra xung đột, B-52 hoàn toàn có thể phóng đòn tấn công từ ngoài tầm phòng không của Venezuela, vốn được đánh giá là hạn chế về năng lực kỹ thuật.

Không chỉ có B-52, máy bay chiến đấu F-35B, máy bay tiếp dầu, cùng phi cơ vận tải C-17 của Mỹ cũng được phát hiện hoạt động trong khu vực. Đáng chú ý, một chiếc C-17 đã bay chuyến đặc biệt từ căn cứ Edwards (California) tới Puerto Rico, dù đây vốn là căn cứ thử nghiệm chứ không phải đơn vị tác chiến.

Trong nhiều tháng qua, Lầu Năm Góc đã đưa thêm hàng nghìn binh sĩ và phương tiện chiến đấu đến khu vực Caribe. Hiện có khoảng 10.000 quân nhân Mỹ đang đóng tại đây, cùng các tàu chiến thuộc nhóm tác chiến ARG/MEU Iwo Jima, tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu tuần dương lớp Ticonderoga, tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles, thậm chí cả tàu đặc nhiệm Ocean Trader.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới do Thủy quân Lục chiến chỉ huy, chuyên trách các chiến dịch chống chất gây nghiện fentanyl ở Tây bán cầu. Các máy bay AC-130J Ghostrider và MQ-9 Reaper được triển khai để hỗ trợ các nhiệm vụ giám sát và tấn công chính xác.

Truyền thông Mỹ gần đây tiết lộ, Tổng thống Donald Trump đã trao quyền cho CIA tiến hành các chiến dịch bí mật ở Venezuela, đồng thời chấm dứt các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Maduro. Ttrước đó, Washington đã treo thưởng 50 triệu USD cho việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela với cáo buộc buôn chất gây nghiện fentanyl.