Báo Mỹ: Ông Trump ra lệnh dừng mọi liên lạc ngoại giao với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) được cho là đang mất kiên nhẫn vì lập trường cứng rắn của Venezuela. Ảnh: Fox News.

NYT dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ, cho biết ông Trump đã “đóng sập cánh cửa đàm phán”, mở đường cho khả năng leo thang hành động quân sự nhằm vào Venezuela.

Cụ thể, ông Richard Grenell – đặc phái viên tổng thống phụ trách đàm phán với Venezuela – đã được thông báo vào ngày 2/10 rằng mọi liên lạc ngoại giao phải dừng ngay lập tức. Trong một cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao, ông Trump được cho là đã trực tiếp gọi điện cho ông Grenell để ra mệnh lệnh này.

Theo giới chức Mỹ, ông Trump tỏ ra mất kiên nhẫn trước sự cứng rắn của Venezuela. Nhà Trắng cũng đánh giá Caracas đang tỏ ra “thiếu hợp tác”.

Hồi tháng 9, Tổng thống Maduro từng gửi thư cho ông Trump, bác bỏ cáo buộc Venezuela tham gia buôn ma túy, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại với Mỹ thông qua ông Grenell. Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ NYT, ông Trump cảm thấy “bực bội” vì ông Maduro vẫn kiên quyết không từ chức trước sức ép suốt nhiều năm của Mỹ.

Một số quan chức cấp cao cho biết Washington đã vạch ra nhiều kịch bản, trong đó có khả năng triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela để thúc đẩy ông Maduro từ bỏ quyền lực.

Theo NYT, trước khi các kênh ngoại giao bị cắt đứt, ông Grenell đã cố gắng tìm kiếm thỏa thuận với Venezuela nhằm tránh một cuộc xung đột lớn hơn. Thỏa thuận được cho là bao gồm việc đưa các công ty Mỹ quay trở lại khai thác dầu ở Venezuela. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng những nỗ lực đàm phán này là "vô ích và gây ra sự nhầm lẫn".

Thông tin được công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường hoạt động tại vùng biển gần Venezuela. Mỹ đã ít nhất 4 lần tấn công các tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy từ Venezuela, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Chính quyền ông Trump cũng đã thông báo với Quốc hội rằng nước Mỹ đang “trong tình trạng xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy, đồng thời coi các thành viên băng đảng là những “chiến binh bất hợp pháp”.