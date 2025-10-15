Sức mạnh tên lửa Tomahawk của Mỹ

Theo Newsweek, nếu được Mỹ cung cấp, Tomahawk sẽ đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong năng lực tấn công tầm xa của Ukraine. Với tầm bắn lên tới 2.500 km, tên lửa có thể vươn tới nhiều mục tiêu quân sự quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga hay thậm chí là nhắm vào thủ đô Moscow – điều mà các loại vũ khí trước đây phương Tây cung cấp cho Ukraine chưa thể làm được.

“Chúng tôi cần Tomahawk. Tôi không tin vào vũ khí thần kỳ, nhưng đây có thể là yếu tố cực kỳ quan trọng”, ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine, nói với tờ Newsweek hôm 13/10.

Các chuyên gia cho rằng việc trang bị Tomahawk sẽ bổ sung đáng kể kho vũ khí tấn công của Kiev, vốn đang phải dựa vào các tên lửa tự phát triển như Neptune hay Flamingo.

Theo William Freer, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Địa-Chiến lược Anh, Tomahawk sẽ giúp Ukraine mở rộng khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga – điều có thể thay đổi cách Moscow bố trí phòng thủ và kế hoạch hậu cần.

Vấn đề hiện tại là Mỹ có thể cung cấp bao nhiêu tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Khả năng cao là ngay cả khi Mỹ đồng ý chuyển giao, số lượng cũng sẽ rất hạn chế do nhu cầu duy trì dự trữ. Hiện cũng chưa rõ Ukraine có thể phóng tên lửa Tomahawk bằng cách nào khi không có bệ phóng phù hợp. Ngoài ra, không rõ liệu Mỹ có trao toàn quyền điều khiển tên lửa Tomahawk cho Ukraine sau khi phóng, hay tên lửa sẽ do quân nhân Mỹ kiểm soát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây úp mở về mục đích muốn Mỹ cung cấp Tomahawk. Ông Zelensky nói Ukraine có thể chỉ cần sở hữu, không cần thiết phải sử dụng mà vẫn có thể buộc Nga phải tìm kiếm giải pháp hòa bình, chấm dứt xung đột.