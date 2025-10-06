Hàng loạt chiến đấu cơ F-35 của Mỹ áp sát Venezuela: Mục đích thực sự là gì?

Chiến đấu cơ F-35 của quân đội Mỹ. Ảnh: Military Watch.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Venezuela cho biết lực lượng phòng không nước này đã phát hiện 5 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ bay áp sát lãnh thổ từ hướng bắc, trên vùng biển Caribe. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino gọi đây là “hành động khiêu khích”. “Đó là máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu mà chủ nghĩa đế quốc dám cho áp sát bờ biển Venezuela”, ông Padrino nói, đề cập các máy bay Mỹ đã tiếp cận ở khoảng cách 75 km.

Theo giới phân tích, việc Mỹ đưa các chiến đấu cơ tàng hình F-35 áp sát Venezuela có thể nhằm thu thập dữ liệu điện tử về hệ thống phòng không nước này. Venezuela từ lâu được biết đến là quốc gia có hệ thống phòng không mạnh nhất khu vực Mỹ Latinh.

Các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ được trang bị hàng loạt ăng-ten thu tín hiệu thụ động gắn khắp thân máy bay, giúp nhận biết và định vị hệ thống radar của đối phương bằng kỹ thuật tiên tiến.

Xe phóng tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-300VM của Venezuela. Ảnh: Military Watch.

Mỹ từng sử dụng F-35 để thu thập tình báo điện tử trong các chiến dịch quân sự khác, như đợt không kích của Israel vào Iran hồi tháng 6 và trong suốt xung đột Nga – Ukraine. Các máy bay của Mỹ từng cất cánh trên bầu trời Ba Lan khi làm nhiệm vụ trinh sát và cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine.

Chỉ huy Không đoàn tiêm kích 388 của Không quân Mỹ, Đại tá Craig Andrle, từng mô tả khả năng thu thập dữ liệu của F-35 khi các máy bay này hoạt động ở Đông Âu. “Chúng tôi không cần vượt biên giới, không phóng tên lửa, không thả bom. Nhưng F-35 luôn trong chế độ thu thập thông tin – và nó làm việc đó rất tốt... phải công nhận là vượt xa mong đợi”, ông Andrle nói.

Hiện tại, mạng lưới phòng không của Venezuela được coi là thách thức đáng kể nếu Mỹ muốn thực hiện đòn không kích. Nổi bật trong số đó là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300VM do Nga sản xuất, có khả năng cơ động cao, toàn bộ radar, trung tâm chỉ huy và bệ phóng có thể tái bố trí trong vòng chưa đến 10 phút. Hệ thống này còn có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tàng hình ở cự ly trung bình, và với máy bay ở độ cao lớn, với tầm bắn có thể lên đến 250 km.

Theo tạp chí Military Watch, các chuyên gia nhận định năng lực do thám điện tử tiên tiến của F-35 đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp Mỹ hiểu rõ hơn về hệ thống phòng không S-300 – yếu tố có thể quyết định nếu Washington cân nhắc hành động quân sự trong tương lai.