Chồng lao đầu vào ô tô tử vong sau khi vợ chết bất thường tại nhà

Hình ảnh ông N.T.T. nghi lao vào xe tải tự tử được ghi lại bằng camera hành trình

Chiều 16-10, lãnh đạo UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị - xác nhận cơ quan công an đang điều tra vụ việc đau lòng khiến hai vợ chồng tử vong chỉ trong buổi sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Đông Duyệt 1, xã Đông Trạch. Thời điểm này, chiếc ô tô đang di chuyển theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ một người đàn ông từ bên đường lao thẳng ra trước đầu xe.

Tài xế không kịp xử lý, chiếc xe tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hình ảnh trích xuất từ camera hành trình cho thấy người đàn ông gần như cố tình lao ra giữa đường. Nạn nhân được xác định là ông N.T.T. (61 tuổi, trú thôn Đông Duyệt 1, xã Đông Trạch).

Khi lực lượng chức năng đến nhà ông T. để thông báo vụ việc, họ bàng hoàng phát hiện vợ ông là bà N.T.L. (61 tuổi) đã tử vong trước đó, nguyên nhân chưa được làm rõ.

Công an xã Đông Trạch phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân hai cái chết liên quan nhau trong cùng một gia đình.

Theo chính quyền địa phương, ông T. và bà L. có ba người con, trong đó hai người đang đi làm ăn ở nước ngoài. Những ngày gần đây, hai vợ chồng được cho là có mâu thuẫn.

"Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của người vợ cũng như hành động của người chồng" - một lãnh đạo xã Đông Trạch nói.