Mỹ cân nhắc tấn công mục tiêu ma túy trong lãnh thổ Venezuela

Các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Các quan chức quân sự Mỹ đang lên kế hoạch cho những đòn tấn công nhằm vào các nhóm buôn ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela. Nếu được bật đèn xanh, các cuộc không kích có thể bắt đầu chỉ trong vài tuần tới, NBC News dẫn 4 nguồn tin cho hay.

Theo các nguồn tin này, gồm hai quan chức Mỹ am hiểu kế hoạch và hai người khác nắm rõ các cuộc thảo luận, toàn bộ thông tin vẫn trong diện bí mật, bởi họ không được phép công khai.

Nếu thực sự triển khai, đây sẽ là bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự của chính quyền ông Trump đối phó với các đường dây ma túy, đồng thời thể hiện thái độ cứng rắn hơn với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong những tuần gần đây, ông Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 3 tàu thuyền xuất phát từ Venezuela, bị cáo buộc chở ma túy và tội phạm có thể đe dọa an ninh Mỹ. Tuy vậy, chính quyền Mỹ chưa đưa ra bằng chứng rõ ràng rằng tất cả các tàu đều chứa ma túy. Một quan chức Cộng hòa Dominica và đại diện Đại sứ quán Mỹ tại đây cho biết ma túy đã được phát hiện trong nước sau một vụ tấn công.

Trọng tâm kế hoạch: Dùng UAV và nhắm vào các phòng sản xuất ma túy

Bốn nguồn tin của NBC News cho hay các phương án bàn thảo tập trung vào việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công trực tiếp thủ lĩnh các băng nhóm ma túy, cũng như các phòng sản xuất.

Dù vậy, họ khẳng định Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Một số quan chức tin rằng việc Mỹ leo thang quân sự xuất phát từ đánh giá rằng ông Maduro “làm chưa đủ” để ngăn chặn dòng chảy ma túy từ Venezuela ra thế giới.

Khi được hỏi bình luận, Nhà Trắng chỉ dẫn lại phát biểu trước đó của ông Trump: “Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Venezuela đang gửi tới Mỹ những băng nhóm, những kẻ buôn ma túy cùng với ma túy. Điều đó là không thể chấp nhận được”. Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận về thông tin của NBC News.

Quan hệ căng thẳng nhưng vẫn có kênh đối thoại

Mỹ và Venezuela vẫn duy trì kênh liên lạc. Ảnh: Getty

Theo NBC News, Nhà Trắng đang chịu nhiều phản ứng hơn dự đoán sau các vụ tấn công tàu thuyền, buộc chính quyền phải cân nhắc kỹ bước đi kế tiếp. Washington hiện thông qua một số nhà lãnh đạo Trung Đông làm trung gian để liên lạc với Caracas. Một quan chức cấp cao tiết lộ ông Maduro đã trao đổi với các trung gian này về những “nhượng bộ” có thể đưa ra để duy trì quyền lực, song không nêu rõ quốc gia nào tham gia.

Quan chức cấp cao này nhấn mạnh: “Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng mọi công cụ sức mạnh của Mỹ để ngăn ma túy tràn vào đất nước và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”.

Phía Venezuela chưa đưa ra bình luận. Ông Maduro nhiều lần phủ nhận cáo buộc dính líu ma túy, cho rằng Washington đang tìm cách lật đổ ông.

Một nhà phân tích chính trị Venezuela, ông Anibal Sanchez Ismayel, nói với NBC News qua WhatsApp rằng: “Tấn công vào lãnh thổ Venezuela sẽ kéo theo những hệ quả từ phản đối ngoại giao, gia tăng đàn áp chính trị đối với những người bị xem là ‘cộng tác viên’, cho tới việc người dân càng đoàn kết hơn trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Caribe

Quân đội Mỹ gần đây đã triển khai ít nhất 8 tàu chiến với hơn 4.000 binh sĩ tới vùng biển Caribe, đồng thời điều chiến đấu cơ F-35 tới Puerto Rico. Một nguồn tin nhận định: “Không thể điều động một lực lượng hùng hậu như vậy xuống khu vực mà lại không cân nhắc tới mọi phương án”.

Tuy nhiên, việc duy trì lâu dài hàng nghìn binh sĩ, tàu chiến và máy bay ở đây có thể ảnh hưởng tới các chiến dịch quân sự khác. “Không thể giữ một hỏa lực như thế ở Caribe mãi mãi”, một nguồn tin khác nói.