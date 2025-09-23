Su-30MK2 Venezuela mang tên lửa Mach 3+ phô trương trước siêu hạm Mỹ

Hoạt động nằm trong cuộc biểu dương lực lượng quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 2.500 binh sĩ, 12 tàu hải quân, 22 máy bay và 20 xuồng chiến đấu, nhằm đáp trả việc Mỹ tăng cường quân sự trong khu vực Caribe.

Không quân Venezuela Su-30MK2 phóng tên lửa. (Nguồn: MW)

Phía Mỹ trước đó đã triển khai lực lượng hùng hậu gồm: tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, nhiều tàu khu trục, một tàu ngầm hạt nhân, hơn 4.000 lính thủy đánh bộ cùng phi đội tiêm kích tàng hình F-35 từ cả Không quân lẫn Hải quân. Washington cũng nhiều lần công khai ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và treo thưởng lớn cho việc bắt giữ ông.

Giới truyền thông Venezuela nhấn mạnh, tập trận Sovereign Caribbean nhằm thể hiện khả năng phối hợp hiệp đồng giữa hải quân, không quân và lục quân trong môi trường có tranh chấp.

Sức mạnh của Su-30MK2 và tên lửa Kh-31

Su-30MK2 hiện là tiêm kích có tầm bay xa nhất tại châu Mỹ, trang bị radar cỡ lớn và khả năng mang tải trọng vũ khí tương đương F-15 của Mỹ. Dù hệ thống điện tử hàng không đã có phần lạc hậu, máy bay này vẫn được tối ưu cho nhiệm vụ trên biển.

Điểm đáng chú ý nhất chính là tên lửa chống hạm Kh-31A. Đây được xem là loại tên lửa chống hạm mạnh nhất tại châu Mỹ ngoài quân đội Mỹ. Với tốc độ trên Mach 3, khả năng cơ động cao và đầu đạn nặng khoảng 100 kg, Kh-31 rất khó bị đánh chặn.

Một chiếc Su-30MK2 có thể mang theo 4–6 tên lửa Kh-31. Nghĩa là chỉ cần một phi đội 8 chiếc, nếu phần lớn tên lửa trúng đích, hoàn toàn có thể vô hiệu hóa cả một biên đội hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, hạn chế lớn của Kh-31 nằm ở tầm bắn khá ngắn – chỉ khoảng 110 km, buộc Su-30 phải tiến vào gần mục tiêu, điều này khiến chúng dễ lọt vào vùng đánh chặn của phòng không Mỹ.