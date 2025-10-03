Phòng không Venezuela phát hiện 5 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đồng thời áp sát

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tham dự một cuộc họp báo ở thủ đô Caracas vào ngày 1/9/2025. Ảnh: Getty Images.

“Đó là những chiến đấu cơ. Máy bay chiến đấu mà chủ nghĩa đế quốc đã cả gan cho áp sát bờ biển Venezuela”, ông Padrino phát biểu trên truyền hình quốc gia, theo CNN.

Chính phủ Venezuela sau đó ra thông cáo, nói các máy bay này được phát hiện ở vị trí cách bờ biển 75 km – xa hơn ranh giới lãnh hải thông thường là 12 hải lý (khoảng 22 km).

Ông Padrino cho biết đây là các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, bay với vận tốc khoảng 740 km/giờ và ở độ cao hơn 10.500 mét. Hệ thống phòng không Venezuela đã phát hiện các máy bay Mỹ trong khu vực gọi là Maiquetia – khu vực bao trùm toàn bộ không phận quốc gia và nối sang không phận quốc tế.

Ông Padrino cũng nói thêm rằng, phi hành đoàn của một máy bay dân dụng quốc tế cho biết họ đã tận mắt nhìn thấy các chiến đấu cơ Mỹ.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của không quân Mỹ. Ảnh: The War Zone.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ – Venezuela do Washington phát động chiến dịch chống ma túy kể từ đầu tháng trước.

“Chúng tôi chưa từng thấy các máy bay F-35 của Mỹ hoạt động gần Venezuela như vậy”, ông Padrino nhấn mạnh.

Theo Lầu Năm Góc, ít nhất 5 tiêm kích F-35 đã được điều tới Puerto Rico từ giữa tháng 9. Trước đó, hai quan chức Nhà Trắng tiết lộ Mỹ dự kiến đưa tổng cộng 10 chiếc tới hòn đảo này. Lính thủy đánh bộ Mỹ có mặt trên đảo cũng đang tập trận đổ bộ. Puerto Rico là vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, cách Venezuela khoảng 700 km.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao các hoạt động quân sự của Mỹ”, ông Padrino cảnh báo. “Chúng tôi muốn Mỹ biết rằng họ không hề làm chúng tôi sợ hãi”.