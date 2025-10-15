Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia vì nghi lừa đảo hàng tỷ USD tiền số

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14/10 công bố cáo trạng đối với Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Prince Holding ở Campuchia, cáo buộc ông điều hành các trại lao động cưỡng bức trên khắp quốc gia Đông Nam Á để tiến hành những vụ lừa đảo tiền điện tử.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tập đoàn Prince Holding thực chất là bình phong cho "một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Cơ quan này cũng tiến hành vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử khi thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, có tổng giá trị gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành.

"Động thái hôm nay là một trong các đòn tấn công quan trọng nhất từ trước đến nay nhằm vào nạn lừa đảo tài chính trên mạng và buôn người trên toàn cầu", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho hay.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tại các trại lao động cưỡng bức do Chen điều hành, hàng trăm nhân viên là nạn nhân buôn người bị giữ trong những cơ sở giống như nhà tù, xung quanh là tường cao và hàng rào dây thép gai.

Chen Zhi trong bức ảnh đăng năm 2021. Ảnh: Prince Holding

Do bị uy hiếp bằng bạo lực, những người này buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo về đầu tư tiền điện tử. Họ xây dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tiền, thu về hàng tỷ USD từ Mỹ và các nước khác trên thế giới.

Công tố viên cho biết kể từ khoảng năm 2015, tập đoàn Prince Holding đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc là doanh nghiệp hợp pháp về bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng.

Chen cùng giới lãnh đạo tập đoàn đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức tại nhiều nước để bảo vệ hoạt động của mình. Prince Holding đã lợi dụng chính mảng dịch vụ cờ bạc và khai thác tiền điện tử do tập đoàn này vận hành để rửa một phần số tiền thu được.

Số tiền chiếm đoạt trên được sử dụng để mua đồ xa xỉ như đồng hồ, du thuyền, máy bay phản lực cá nhân, nhà nghỉ dưỡng và một bức tranh của danh họa Picasso. Chen, 37 tuổi và mang quốc tịch Anh - Campuchia, sẽ đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù giam nếu bị kết tội âm mưu rửa tiền và gian lận tài chính bằng cách sử dụng công nghệ thông tin hoặc viễn thông.

Chính phủ Anh cùng ngày phối hợp hành động với Mỹ và đóng băng 19 bất động sản tại London có liên quan đến mạng lưới của Chen. Số bất động sản trên có tổng giá trị hơn 130 triệu USD, trong đó có một biệt thự gần 20 triệu USD ở Bắc London.

Theo Liên Hợp Quốc, hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm buôn bán và phải làm việc tại những trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 ước tính các mạng lưới lừa đảo này mang về nguồn lợi nhuận phi pháp trị giá hàng tỷ USD mỗi năm.