Campuchia thông tin vụ người Hàn Quốc bị giết, Nhóm phản ứng chung của Hàn đã đến Campuchia

Ngày 15-10, Hàn Quốc đã cấm công dân đến một số khu vực của Campuchia. Diễn biến này đến sau khi Bộ Nội vụ Campuchia công bố diễn biến quan trọng trong cuộc điều tra vụ một công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia, sau đó bị tra tấn, giết hại hồi tháng 8 và xác nhận rằng hiện có 80 người Hàn Quốc đang bị giam giữ tại Cơ quan di trú Campuchia.

Vụ 1 công dân Hàn Quốc bị giết và 80 người Hàn Quốc bị giam giữ ở Campuchia

Về vụ công dân Hàn Quốc bị giết hại, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak cho biết cảnh sát phát hiện thi thể của nạn nhân Park Minho, 22 tuổi, bên trong một chiếc xe bị bỏ lại ở làng Kompong Bay vào khoảng 2 giờ chiều 8-8. Anh Park đã đến Campuchia vào ngày 17-7, được cho vì lý do học tập, theo tờ Khmer Times.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận anh Park tử vong do ngừng tim do bị hành hung nghiêm trọng. Thi thể nạn nhân có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành kéo dài.

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc nghi gây ra vụ việc là Li Zhimeng, 35 tuổi và Su Renxi, 43 tuổi. Nghi phạm thứ ba - Ba Jia, vẫn đang lẩn trốn.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak. Ảnh: KHMER TIMES

Giới chức Campuchia đã mở rộng điều tra vụ việc và đã đến một biệt thự ở làng Rolous, xã Boeng Tuk, nơi được cho đã giam giữ anh Park. Lực lượng cảnh sát Campuchia đã đột kích vào căn biệt thự này và phát hiện bằng chứng có các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp.

Tính đến ngày 14-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận hiện có 80 công dân mất tích tại Campuchia. Các vụ việc này được cho có liên quan các tổ chức lừa đảo trực tuyến do mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành, chuyên dụ dỗ người lao động nước ngoài vào tới Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia đã xác nhận rằng hiện có 80 người Hàn Quốc đang bị giam giữ tại cơ quan di trú nước này nhưng chưa rõ liệu 80 người bị giam giữ có phải là những người mà Hàn Quốc cho là mất tích hay không.

“Họ từ chối trở về Hàn Quốc, ngay cả khi được đại sứ quán Hàn Quốc đề nghị giúp đỡ. Nếu đây chỉ là các trường hợp lao động bất hợp pháp hoặc các vấn đề về thị thực thông thường, chúng tôi sẽ chỉ cần hồi hương họ. Tuy nhiên, chúng tôi không hiểu tại sao họ lại không chịu, chúng tôi nghi ngờ có sự ép buộc sâu xa hơn” - ông Touch Sokhak nói.

Nhóm phản ứng chung của Hàn đến Campuchia, Seoul cấm công dân đến một số tỉnh Campuchia

Hàn Quốc đã gửi một nhóm phản ứng chung tới Campuchia để đưa khoảng 60 công dân bị chính quyền Campuchia giam giữ trở về Hàn Quốc và ngăn chặn các sự cố tiếp theo. Nhóm phản ứng này do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc Kim Jina dẫn đầu cùng các quan chức của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, đã đến Campuchia hôm 15-10, theo tờ Yonhap.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak nói với hãng tin AFP rằng chính phủ Campuchia hoan nghênh nhóm phản ứng Hàn Quốc và sẽ hợp tác với nhóm này để "đàn áp tội phạm xuyên quốc gia".

Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc Kim Jina (giữa) trao đổi với báo chí khi đến Sân bay Quốc tế Techo (Campuchia) vào ngày 15-10. Ảnh: YONHAP

Ngày 15-10, theo tờ Yonhap, Hàn Quốc cũng đã cập nhật hướng dẫn an toàn cho công dân đến Campuchia, đặc biệt cảnh báo không nên đến các điểm nóng lừa đảo như khu vực núi Bokor của Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet. Theo Khmer Times, tất cả khu vực này đều có số lượng báo cáo ngày càng tăng liên quan các hoạt động lừa đảo.

"Những khu vực cấm đến gồm núi Bokor ở tỉnh Kampot, thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng và thành phố Poipet ở tỉnh Banteay Meanchey. Công dân Hàn Quốc đến hoặc lưu trú lại khu vực đó có thể bị phạt. Chúng tôi cực lực khuyến cáo công dân có kế hoạch đến những địa điểm trên nên hủy chuyến đi" - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo.

Bộ này cũng khuyến cáo người Hàn Quốc ở tỉnh Sihanoukville, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm tại Campuchia, rời khỏi khu vực này.

Lệnh cấm này được đưa ra sau khi Hàn Quốc cho biết ước tính có khoảng 1.000 người Hàn Quốc, trong tổng số 200.000 người, đang tham gia vào các hoạt động lừa đảo tại Campuchia, nhắm vào người dân Hàn Quốc.