Vận đen chưa dứt, nỗi lo về kịch bản "Sell in May" lại đeo bám nhà đầu tư chứng khoán

Đóng cửa phiên giao dịch 4/5, VN-Index giảm 18,12 điểm (-1,33%) xuống 1.348,68 điểm. HNX-Index giảm 1,33% xuống 360,97 điểm. UPCoM-Index giảm 0,28% xuống 104,02 điểm. Thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp với giá trị đạt khoảng 17.000 tỷ đồng.

Hôm nay, hàng loạt cổ phiếu bất động sản, xây dựng dưới áp lực bán mạnh đã tiếp tục giảm mạnh như DXG, LDG, HUT, QCG, IDJ, KDH, BCM, DIG, CEO, KBC, thậm chí L14 giảm sàn.

Bên cạnh đó, các cổ phiếu chứng khoán cũng không tránh khỏi tình trạng điều chỉnh mạnh, SSI, VND, HCM, VCI, VDS, FTS, CTS, BVS, SHS, TCI, MBS... đều chìm trong sắc đỏ, ART giảm hết biên độ. Cổ phiếu ngân hàng hôm nay cũng điều chỉnh mạnh, duy chỉ có SHB, LPB, VGB, SGB giữ được sắc xanh, còn lại đều giảm điểm.

Nhóm phân bón ghi nhận bộ ba BFC, DCM, DPM giảm sàn đồng loạt, HSG của ngành thép cũng giảm hết biên độ.

Ở chiều ngược lại, những bluechips như GAS, POW, HVN, VCG, SAB là những mã lập công khi tăng điểm, khiến thị trường bớt ảm đạm đi đôi chút. Trong đó đáng chú ý là mã POW khi giữ vững mức tăng kịch trần 6,8%.

Nhóm bảo hiểm, thủy sản, dầu khí cũng có nhiều cổ phiếu ngược dòng tăng tốt, đặc biệt MIG tăng trần giúp giao dịch thị trường trở nên sôi động hơn.

Nhà đầu tư đang có nhiều lo lắng với thị trường chứng khoán tháng 5.

Có thể nói, nỗi lo về kịch bản "Sell in May and go away" (Bán chứng khoán vào tháng 5 và đi chơi) lại chi phối tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nguyên nhân có thể được lý giải bởi đây là khoảng thời gian của "vùng trống thông tin", bên cạnh đó là xu hướng giảm điểm của TTCK Mỹ - nơi tác động mạnh tới sự vận động của TTCK Việt Nam. Đồng thời, dòng tiền khối ngoại có thói quen mua ròng trong quý 1 và quay đầu bán ròng trong quý 2, quý 3 hằng năm.

Không chỉ về điểm số, thanh khoản thường sẽ sụt giảm vào khoảng thời gian này. Ngay những phiên cuối tháng 4, dòng tiền chảy vào thị trường đã trở nên yếu ớt, rơi về mức thấp nhất trong vòng 9 tháng trở lại đây. Việc dòng tiền rút đi nhanh chóng càng khiến nhà đầu tư lo ngại về kịch bản không mấy êm ả với VN-Index khi tháng 5 đang tới gần.

Điều nhà đầu tư quan tâm nhất lúc này là sau chuỗi điều chỉnh mạnh có phần bất ngờ của tháng 4, thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ phản ứng như thế nào với hiện tượng "Sell in May".

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nhịp chỉnh của thị trường gần đây tuy có biên độ lớn trong xu hướng giảm lớn là chưa rõ ràng. Qua đó, các chuyên gia tin rằng thị trường sẽ phục hồi trong tháng 5 tới đây.

Với những nhà đầu tư còn nắm giữ tiền mặt, khoảng thời gian 3 - 6 tháng tới, cơ hội tăng trưởng giá là khá cao. Thời điểm hiện tại là đáng để nhà đầu tư "tham lam", tuy nhiên cần nhìn ba yếu tố trước khi quyết định mua cổ phiếu gồm nội tại tài chính doanh nghiệp, quản trị công ty và định giá rẻ.

