Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng giành lại vị trí trong Top người giàu từ tay đại gia Hồ Xuân Năng

Ở phiên giao dịch ngày 29/4 vừa qua, VN-Index ghi nhận mức tăng 15,81 điểm, kết phiên ở mức 1.366,8 điểm; HNX-Index tăng 5,63 điểm, lên mức 365,83 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index giảm tổng cộng 12,43 điểm (-0.9%); trong khi đó HNX-Index tăng 6,71 điểm (1.87%).

Tuy nhiên, đây là tuần giao dịch không vui với Chủ tịch Hồ Xuân Năng và các cổ đông của CTCP Vicostone (VCS) khi kết thúc tuần giao dịch từ ngày 25-29/4, VCS ghi nhận mức giảm mạnh 10.700 đồng/cổ phiếu so với giá đóng cửa ngày 22/4.

Cùng đà giảm của cổ phiếu VCS, khối tài sản của Chủ tịch Hồ Xuân Năng ghi nhận mức giảm mạnh hơn 1.360 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của đại gia Nam Định giảm chỉ còn gần 13.000 tỷ đồng.

Với khối tài sản này, ông Hồ Xuân Năng đã để mất vị trí thứ 10 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam vào tay bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ của người giàu nhất Việt Nam, tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trong tuần giao dịch từ 24-29/4, VIC ghi nhận mức tăng nhẹ 2.300 đồng/cổ phiếu, tương đương khối tài sản của vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng thêm hơn 390 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản bà Phạm Thu Hương đang nắm giữ có giá trị hơn 13.595 tỷ đồng. Trong khi đó, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ có giá trị hơn 172.473 tỷ đồng.

Bà Phạm Thu Hương giành lại vị trí thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam từ tay đại gia Hồ Xuân Năng

Sau đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4, dự báo phiên giao dịch ngày 4-5 cũng như các phiên tiếp theo, các công ty chứng khoán cho rằng khả năng thị trường sẽ kiểm tra lại những ngưỡng quan trọng.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường đã hồi phục với sự cải thiện về mức độ tăng điểm cũng như dòng tiền tham gia. Thanh khoản trên cả 3 sàn đều tăng lên khá tốt so với 2 phiên trước, cho thấy lòng tin của nhà đầu tư vào chiều tăng của thị trường chung đang được nâng lên.

Theo VDSC, với diễn biến tiếp nối nhịp hồi phục, có khả năng VN-Index sẽ hướng đến và kiểm tra vùng cản 1.380 – 1.400 điểm trong thời gian tới. Diễn biến của VN30-Index cũng có cải thiện với nỗ lực hỗ trợ của dòng tiền. Dự kiến VN30-Index sẽ tiếp tục hành trình hồi phục và hướng đến vùng cản 1.430 – 1.450 điểm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục kỳ vọng nhịp hồi phục được nới rộng sau dịp lễ.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm thiếu rủi ro. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu và chủ động cơ cấu trong những nhịp tăng mạnh của thị trường.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) nhận định góc nhìn về phân tích kỹ thuật đang ủng hộ cho việc thị trường hồi phục với việc VN-Index vẫn kết tuần được trên ngưỡng 1.350 điểm nên vẫn có khả năng chỉ số có thể đi tiếp sóng tăng 5 để hướng đến mục tiêu theo lý thuyết trong khoảng 1.530 - 1.550 điểm.

Rủi ro hiện tại có lẽ chỉ đến từ tâm lý nhà đầu tư với câu nói nổi tiếng được truyền tai trên thị trường "sell in may and go away". Tuy nhiên, với việc trong tháng 4, VN-Index đã giảm 8,4% thì chúng tôi cho rằng khả năng giảm tiếp trong tháng 5 là khó có thể xảy ra.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS) đánh giá nhịp hồi phục của thị trường đã xảy ra ở kịch bản thuận lợi, giảm trước tăng sau là diễn biến phù hợp để kiểm tra lượng hàng bắt đáy về tài khoản. Trong phiên giao dịch ngày 29/4, thanh khoản thị trường thậm chí còn tăng so với 2 phiên tăng trước đó cho thấy nhà đầu tư đang có kỳ vọng nhịp phục hồi còn có thể kéo dài. MBS cho rằng thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng và dòng tiền có sự phân hóa trong các phiên sắp tới, đà tăng chậm lại và thanh khoản sẽ được cải thiện, thị trường có nhiều cơ hội để kiểm định lại đỉnh cũ.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận định tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNSmallcap tạm được cải thiện lên mức trung tính sau khi chỉ số này đóng cửa trên đường MA10. Các chỉ số còn lại như VN-Index, VN30, VNMidcap và HNX-Index vẫn duy trì trạng thái kỹ thuật tiêu cực dù đang thể hiện những nỗ lực cải thiện.

Dự báo trong phiên giao dịch tới, ngưỡng kháng cự MA10 của VN-Index, VN30, VNMidcap và HNX-Index hay kháng cự MA200 của VNSmallcap sẽ tiếp tục thúc đẩy lực bán chốt lãi, khiến thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm. Theo đó, VN-Index có thể kiểm định lực mua giá thấp tại hỗ trợ MA5 ngày đang nằm tại 1.345 điểm.

Nếu lực bán không thực sự mạnh để giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về phía cuối ngày, duy trì đóng cửa trên đường MA5, VCSC kỳ vọng chỉ số đại diện sàn HoSE sẽ có thể duy trì đà hồi phục ở những phiên sau đó. Cụ thể, nếu đóng cửa trên mốc 1.370 điểm của đường MA10 ngày, VN-Index sẽ có cơ hội tăng để kiểm định kháng cự MA200 quanh vùng 1.420 điểm.

