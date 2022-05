Theo ông Ngọc, nhà đầu tư đã có gần 3 tháng cùng thị trường chứng khoán đi trên vùng đỉnh 1.480 đến 1.530 điểm với mức thanh khoản cao. Đây chính là vùng phân phối, xảy ra trong giai đoạn FED tăng lãi suất, và xu hướng lãi suất còn tăng lên nữa.

Đến nay, thị trường điều chỉnh ban đầu do yếu tố định giá và sau đó lại chỉnh càng sâu hơn bởi sự sợ hãi của nhà đầu tư liên quan tới các vụ việc khởi tố, bắt tạm giam một số lãnh đạo doanh nghiệp, hay thông tin thiếu căn cứ. Đồng thời, vị chuyên gia này cho biết, mặc dù chưa có động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, song lãi suất qua đêm đã tăng trong vòng 1 tháng nay. Đây được xem là tín hiệu và TTCK Việt Nam thường đi sau thị trường Mỹ từ 1 - 2 tháng. Khi thị trường giảm vùng đỉnh càng rõ ràng hơn.

Ông Ngọc cho rằng thị trường đã giảm có phần thái quá, mức chiết khấu 15% trong vòng một tháng đã đưa rất nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 trở về vùng giá vô cùng hấp dẫn để đầu tư dài hạn. Nhịp chỉnh của thị trường gần đây tuy có biên độ lớn trong xu hướng giảm lớn là chưa rõ ràng. Qua đó, vị chuyên gia tin rằng thị trường sẽ phục hồi trong tháng 5 tới đây.

"Tháng Năm năm nay sẽ không phải là "sell in may" nữa mà là "buy in may" - ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam

“Tôi thấy đây là cơ hội tốt để nhà đầu tư tham gia thị trường và lựa chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng", ông Ngọc nhận định.