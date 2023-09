Cổ phiếu Vinfast giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều

Sau những phiên giao dịch tích cực, thị trường chứng khoán Mỹ đã có những diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày cuối cùng của tháng 8 (31/8). Theo đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJI) ghi nhận mức giảm 168,33 (giảm 0,48%) để đóng cửa ở mức giá 34.721,91 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng nhẹ 15,66 điểm (0,11%) để đóng cửa ở mức giá 14.034,97 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0,16% xuống 4.507,66 điểm.

Thống kê cho thấy, chuỗi leo dốc gần đây trong đó S&P 500 và Dow Jones tăng 4 phiên liên tiếp đã giúp các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ xoá bớt mức giảm trong tháng. Tuy nhiên, trong tháng 8, S&P 500 mất 1,77%, còn Nasdaq Composite giảm 2,17%, Dow Jones rớt 2,36%.

Những mẫu xe chủ lực của Vinfast đang được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước

Cùng với diễn biến trái chiều của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 31/8, mã cổ phiếu VFS của Vinfast cũng có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp sau chuỗi 6 phiên tăng liên tục trước đó. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8, VFS mở cửa phiên với diễn biến tích cực khi tăng lên mức giá 44,30 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, áp lực bán của các nhà đầu tư sau đó khiến mã cổ phiếu này đã quay đầu giảm, thậm chí có thời điểm giảm xuống còn 33,56 USD/cổ phiếu trước khi phục hồi trở lại vào cuối phiên để đóng cửa ở mức giá 34,71 USD/cổ phiếu, tương đương mức giảm thêm 15,90% so với phiên liền trước. Cùng với đà giảm của cổ phiếu VFS, thanh khoản của mã cổ phiếu này cũng giảm đáng kể khi chỉ còn hơn 6,5 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Đà giảm của cổ phiếu VFS ở phiên giao dịch cuối tháng 8 khiến giá trị vốn hóa doanh nghiệp của Vinfast cũng giảm mạnh so với mức đỉnh hôm 28/8 vừa qua. Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 31/8, giá trị vốn hóa của Vinfast còn 80,60 tỷ USD. Với giá trị vốn hóa này, Vinfast tụt xuống đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng những hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa cao nhất thị trường. Đứng đầu ngành ô tô vẫn là gã khổng lồ Tesla với giá trị vốn hóa đạt 819,14 tỷ USD, Toyota đứng vị trí thứ 2 với giá trị vốn hóa 232,92 tỷ USD, đứng thứ 3 là Porsche với giá trị vốn hóa đạt 100,64 tỷ USD. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của cả 3 hãng xe này đều ghi nhận mức tăng tích cực trong phiên giao dịch của tháng 8.

Trong khi đó, mã cổ phiếu của hãng xe BYD cũng giảm điểm trong phiên giao dịch 31/8 để đưa giá trị vốn hóa còn 96,31 tỷ USD. Từ vị trí thứ 6 đến vị trí thứ 10, ngoại trừ cổ phiếu của Mercedes-Benz ghi nhận mức tăng 0,04% thì các mã cổ phiếu còn lại của BMW, Volkswagen, Stellantis và Ferrari cũng đều ghi nhận giảm điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8.

Trong lĩnh vực xe điện, với giá trị vốn hóa đạt 80,60 tỷ USD, Vinfast vẫn đứng vị trí thứ 2 sau Tesla và đứng trên hàng loạt hãng xe khác như Li Auto, Rivian, NIO, XPeng, Lucid Motors hay Faraday Future,...

Mặc dù thị giá của VFS đã giảm hơn 57% so với mức đỉnh 82,35 USD/cổ phiếu thiết lập hôm 28/8 vừa qua. Tuy nhiên, nếu so với mức giá 10 USD/cổ phiếu trong ngày sát nhập với đối tác đặc biệt để niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, thị giá của VFS vẫn ghi nhận mức tăng hơn 240%, còn nếu so với mức giá mở cửa 22 USD/cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên hôm 15/8 vừa qua, thị giá của VFS vẫn ghi nhận mức tăng hơn 57% sau nửa tháng đầu tiên giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]