Ái nữ sinh năm 2002 làm Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp cảng biển có tài sản gần 8.500 tỷ đồng

Mới đây, HĐQT CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) ra Nghị quyết bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền Lương làm Phó Tổng Giám đốc. Quyết định gây chú ý bởi nhân vật được bổ nhiệm còn rất trẻ khi sinh vào tháng 11/2002 và là con gái của Thành viên HĐQT Trần Nhân Tâm.

Sau quyết định bổ nhiệm, bà Trần Thị Hiền Lương trở thành thành viên Ban điều hành thứ 5 của PAP. Các thành viên còn lại bao gồm Tổng Giám đốc Trương Hoàng Hải và các Phó Tổng Giám đốc Đào Minh Tùng, Nguyễn Hữu Thắng và Lê Đình Nghiêm.

Theo những thông tin được công bố, ông Trần Nhân Tâm sinh năm 1971, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai. Ông được bổ nhiệm vào HĐQT PAP tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 5/2022. Hiện, ông Tâm đang nắm hơn 5,208 triệu cổ phiếu PAP, tương ứng tỷ lệ 2,6% vốn. Tính theo giá kết phiên giao dịch ngày 19/8 của PAP ở mức ở mức 26.700đ/cổ phiếu, khối tài sản doanh nhân 54 tuổi đang trực tiếp nắm giữ có giá trị hơn 139 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án cảng biển Phước An ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có quy mô 735 ha, bao gồm phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần. Tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Trong đó, phân khu cảng có tổng chiều dài hơn 3 km với diện tích hơn 164 ha, gồm 6 bến container và 4 bến tổng hợp, có khả năng đón tàu trọng tải 100.000 DWT. Quy mô và năng lực khai thác của cảng là 6 triệu TEUs mỗi năm.

Sau khi phân kỳ 1 đi vào khai thác, PAP cũng đang xúc tiến thi công phân kỳ 2 và các thủ tục cho phân kỳ 3. Bên cạnh hoạt động khai thác cảng, PAP đang đề xuất đầu tư khu công nghiệp Phước An giai đoạn 1, quy mô 330ha và có khả năng triển khai giai đoạn 2 với diện tích 225ha. Trong tương lai, khu phức hợp cảng này dự kiến tích hợp thêm bến thủy nội địa nhằm mở rộng năng lực trung chuyển và hậu cần.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, Cảng Phước An ghi nhận doanh thu thuần hơn 19 tỷ đồng nhưng giá vốn lại vượt 75 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm hơn 56 tỷ đồng.

Trong kỳ chi phí tài chính ghi nhận hơn 61 tỷ đồng, tăng mạnh so với chỉ gần 4,5 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 10,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 1,55 tỷ đồng; chi phí bán hàng ghi nhận hơn 2,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 6,7 tỷ đồng.

Kết quả PAP ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ gần 2 tỷ đồng.

Cùng với các chi phí khác, PAP ghi nhận lỗ sau thuế hơn 125 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ chỉ gần 2 tỷ đồng trong quý 2/2024, tương đương lỗ tăng 6.402%.

Giải trình về kết quả này, doanh nghiệp cho biết trong quý 2/2025, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng 100% (do trong quý 2/2025 phát sinh thêm doanh thu cung cấp dịch vụ); Tổng chi phí tăng 2.259% (do quý 2/2025 chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chỉ phí tài chính, chi phí khác tăng và chỉ phí giá vốn tăng) dẫn đến lợi nhuận sau thuế âm tăng 6.402% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PAP có doanh thu gần 29 tỷ đồng nhưng lỗ ròng tới 248 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức lỗ 3,4 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/6, lỗ lũy kế của PAP đạt xấp xỉ 279 tỷ đồng và chiếm hơn 12% vốn điều lệ. Với mục tiêu tổng doanh thu cả năm đạt 150 tỷ đồng, công ty chỉ mới thực hiện được khoảng 25% kế hoạch đã đề ra.

Ở chiều ngược lại, tổng tài sản của doanh nghiệp lại tăng mạnh hơn 19% so với đầu năm, đạt gần 8.500 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 47% và hiện ở mức gần 4.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang có 460 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Hiện vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm còn hơn 2.208 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 6.283 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 1.189 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 5.093 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp chiếm gần 228 tỷ đồng và vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 3.915 tỷ đồng, tăng hơn 915 tỷ đồng so với đầu năm.