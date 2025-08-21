Giá xăng tăng trở lại, RON 95 vượt 20.000 đồng/lít

Chiều nay (21/8), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành quyết định tăng giá xăng, giảm giá dầu.

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 210 đồng/lít, lên 20.090 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng tăng thêm 110 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.460 đồng một lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Trái lại, giá dầu diesel giảm 170 đồng/lít, xuống 17.900 đồng mỗi lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 14/8), giá xăng được điều chỉnh giảm 190-254 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 723 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý I là hơn 6.079 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để trình Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, với mục tiêu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Trong đó, việc sử dụng xăng E10 dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Từ ngày 1/8, hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thí điểm bán xăng E10 tại TPHCM, TP Hà Nội và TP Hải Phòng.