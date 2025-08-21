Sốc với túi nylon nhàu nhĩ giá 'cắt cổ' 27,5 triệu đồng

Một cửa hàng Balenciaga tại Paris, Pháp. Ảnh: Getty Images

Thương hiệu thời trang cao cấp Balenciaga đang gây bão dư luận với chiếc túi xách mới trông giống hệt một chiếc túi nhựa nylon nhàu nhĩ thường thấy ở siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, nhưng đi kèm mức giá “khủng” 775 bảng Anh (khoảng 27,5 triệu đồng). Balenciaga, được Cristóbal Balenciaga thành lập tại Tây Ban Nha năm 1919, nổi tiếng với các dòng sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện xa xỉ.

Thương hiệu này thường xuyên gây chú ý với những thiết kế độc lạ, biến các vật dụng đời thường thành sản phẩm thời trang cao cấp. Chẳng hạn, vòng tay Women’s Gaffer Bangle Matte giá 925 bảng Anh trông như cuộn băng keo, hay mũ Sports Loop Icon Cargo Cap với thiết kế rách rưới, “đã qua sử dụng” được bán với giá 425 bảng Anh.

Gần đây, chiếc túi xách Marché Packable Tote Bag Medium trong Bộ sưu tập Đông 2025 của Balenciaga đã thu hút sự chú ý lớn. Với thiết kế mô phỏng túi nhựa nhàu nhĩ, túi được làm từ polyamide và Dyneema – một loại sợi polyethylene siêu nhẹ, siêu bền (UHMWPE), khác hoàn toàn với chất liệu polythene của túi nhựa thông thường.

Túi màu xanh nhạt, in logo Balenciaga cùng địa chỉ các cửa hàng tại Paris và thông tin website. Được sản xuất tại Ý, túi có hai quai cầm và một túi phẳng bên trong giúp gấp gọn thành dạng túi nhỏ. Theo hãng, túi có thể chứa từ điện thoại đến laptop nặng tối đa 10kg. Nếu đặt hàng hôm nay, sản phẩm sẽ được giao vào ngày 21/10, với giá gần 1.000 bảng Anh.

Balenciaga trước đây từng gây tranh cãi với các sản phẩm như túi Chips Bag làm từ da bê bóng đỏ, phần cứng bạc cổ điển, giống gói khoai tây chiên cay, được bán với giá 1.450 bảng Anh, hay đôi giày Puma Speedcat hợp tác với Puma, mang phong cách “cũ kỹ” với dấu hiệu bong tróc và giả bẩn, giá 520 bảng Anh – gấp 10 lần đôi Puma Speedcat gốc (55 bảng Anh). Một khách hàng tên Chris bức xúc: “Bạn có thể mua Puma Speedcat với giá 55 bảng, hoặc cùng đôi giày đó nhưng bị làm hỏng với giá gấp 10 lần".

Chiếc túi Marché Packable Tote Bag của Balenciaga trông giống túi nhựa siêu thị. Ảnh: Jam Press/Balenciaga

Dù cung cấp các dòng túi truyền thống làm từ da hoặc da lộn, Balenciaga vẫn nổi tiếng với những sản phẩm gây tranh cãi và khơi gợi thảo luận.

Chiếc túi Marché Packable Tote Bag tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo của hãng, nhưng mức giá cao ngất ngưởng khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị thực sự của sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Balenciaga vẫn duy trì sức hút nhờ khả năng tạo nên những thiết kế độc đáo, biến những vật dụng quen thuộc thành biểu tượng thời trang xa xỉ.