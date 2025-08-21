Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất giảm không phanh, rẻ chưa từng có dù iPhone 17 chưa xuất hiện

Giá iPhone 13 mới nhất

Cập nhật mới nhất, giá iPhone 13 chạm mốc 11.290.000 đồng cho bản 128GB, còn bản 256GB có giá 14.990.000 đồng. Với giá này, iPhone 13 đang là đối thủ đáng gờm của Galaxy A56 5G., đánh dấu mức giá rẻ chưa từng có cho một mẫu iPhone còn được Apple phân phối.

Với giá bán hơn 11 triệu đồng, iPhone 13 thực sự vẫn là chiếc iPhone ngon - bổ - rẻ mà khách hàng nên cân nhắc trong tháng 8 nếu muốn đập hộp iPhone mới trong phân khúc 10 - 15 triệu đồng.

Đánh giá iPhone 13

Không giống như iPhone 12 vẫn sử dụng thiết kế camera xếp dọc kiểu cũ, iPhone 13 đã đổi sang camera xếp chéo được sử dụng đến tận iPhone 15. Không những thế, điện thoại còn có thiết kế phẳng vuông vắn, khung viền bo cong nhẹ cho cảm giác cầm nắm dễ chịu.

iPhone 13 (trái) và iPhone 12 (phải)

Điện thoại sở hữu màn hình OLED 6.1 inch với khả năng không kém Galaxy S23. Tuy chỉ có tần số quét 60Hz kém hơn các đối thủ nhưng đến cả iPhone 16 cũng giữ nguyên tần số quét này cho thấy nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm người dùng, nhất là những người không chơi game có độ phân giải cao.

iPhone 13

iPhone 13 được trang bị bộ vi xử lý A15 Bionic cho hiệu năng mạnh top 1 phân khúc, không kém nhiều iPhone 14. Vì là smartphone cao cấp, iPhone 13 cũng đáp ứng tốt các tác vụ giải trí đa dạng từ cơ bản đến nâng cao.

iPhone 13 được trang bị bộ vi xử lý A15 Bionic

Điện thoại cũng có dung lượng pin 3.227 mAh cho thời lượng sử dụng nhiều hơn 2.5 giờ so với iPhone 12. Thử nghiệm thực tế cho thấy iPhone 13 có thể đáp ứng tới 43 phút lướt web liên tục hoặc chơi game đồ họa cao tới hơn 7 giờ, thời lượng khá ấn tượng trong phân khúc.

Về nhiếp ảnh, iPhone 13 được trang bị bộ đôi cảm biến rộng và siêu rộng đi kèm hỗ trợ chống rung quang học, lấy nét theo pha cho chất lượng hình ảnh hàng đầu. Hơn nữa, iPhone 13 còn có chống rung dịch chuyển cảm biến cực xịn tương đương iPhone 16.

iPhone 13 cũng sở hữu khả năng quay xóa phông với chế độ điện ảnh độc quyền của Apple. Vì vậy, nó vẫn được coi là một đối thủ mạnh của Galaxy S24.

Camera trước của iPhone 13 cũng được nâng cấp vượt trội so với iPhone 12, mang đến những bức ảnh selfie đẹp và sắc nét dù ngày hay đêm.

Giá iPhone 13 Pro Max mới nhất

Giữa tháng 8, iPhone 13 Pro Max có giá giảm tới 200 nghìn đồng so với tháng trước. Điều này là khá dễ hiểu bởi iPhone 17 Pro Max sắp trình làng thường đẩy giá các dòng cũ hơn xuống nhiều. Bản 512GB hiện khá hiếm hàng và các của hàng chủ yếu còn đối với bản 128GB và 256GB.iPhone 13 Pro MaxiPhone

iPhone 13 Pro Max 128GB: 12.99 triệu đồng;

iPhone 13 Pro Max 256GB: 14.29 triệu đồng;

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max dù đã được thay thế bởi iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max nhưng bản thân nó vẫn chiếc iPhone trang bị rất cao cấp và đủ dùng cho hầu hết mọi người. iPhone 13 Pro Max có pin lớn nhất từ trước đến nay với dung lượng 4352 mAh.

Bên cạnh pin lớn, máy sở hữu chip vi xử lý Apple A15 Bionic cung cấp năng lượng cho điện thoại thậm chí còn tiết kiệm điện hơn so với phiên bản iPhone 12 Pro Max. So với iPhone 16 Pro Max mới, chip iPhone 13 Pro Max chỉ yếu về khoản AI còn lại trong đa số các tác vụ, iPhone 13 Pro Max đều đang hoạt động một cách hoàn hảo, không chút độ trễ.

iPhone 13 Pro Max

Ngoài ra, iPhone 13 Pro Max sử dụng màn hình OLED công nghệ LTPO với tốc độ làm mới thích ứng, có nghĩa là nó có thể đi từ 120 Hz mượt mà xuống rất thấp, có khả năng tiết kiệm pin trong quá trình này. Nhìn chung nếu so với iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 Pro Max chẳng hề thua kém điều gì trong màn hình ngoại trừ vấn đề tai thỏ. Ngoài ra với màn 120Hz, iPhone 13 Pro Max không hề thua kém những chiếc Galaxy S Ultra cao cấp bao gồm cả Galaxy S24 Ultra.

Camera của iPhone 13 Pro Max cũng rất ấn tượng

Camera của iPhone 13 Pro Max cũng rất ấn tượng khi có tới ba ống kính với khả năng quay chụp vượt trội. Trong đó, tính năng quay xóa phông mới giúp iPhone 13 Pro Max vượt trội hoàn toàn trước các đối thủ.

Thậm chí nó còn được chống rung tốt đến mức gần như chỉ thua kém iPhone 16 Pro Max về khả năng quay 4K. Xét về chất lượng ảnh, iPhone 13 Pro Max vẫn đem lại nước ảnh đẹp mắt, có thể so kè Galaxy S24 Ultra mà không lép vế.

iPhone 13 Pro Max

Về chất lượng hình ảnh, iPhone 13 Pro Max hoàn toàn vượt trội với khả năng chụp đa dạng, chất lượng ảnh chân thực, màu sắc tươi tắn, độ nét cao. Đặt trong các bối cảnh thông thường, sẽ khó có khác biệt giữa iPhone 13 Pro Max với 14 Pro Max và ngay cả Galaxy S23 Ultra. Chỉ khi đặt trong bối cảnh khó như chụp zoom xa, chụp đêm, iPhone 13 Pro Max mới tỏ ra kém hơn các đối thủ một chút.

iPhone 13 Pro Max nhìn chung đang là lựa chọn ngon, bổ, rẻ nhưng vẫn đảm bảo các trang bị tối ưu nhất của một chiếc flagship cao cấp hàng đầu của Apple. Nó thậm chí vẫn trội hơn iPhone 16 ở nhiều mặt và hầu như chỉ kém iPhone 16 Pro Max về hiệu năng, khả năng chụp ảnh xa chút ít.