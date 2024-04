Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về hơn 80 tỷ đồng mỗi ngày

Hãng xe điện VinFast (mã chứng khoán VFS trên sàn Nasdaq (Mỹ)), công ty con của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí người sáng lập kiêm Tổng giám đốc mới đây đã công bố báo cáo tài chính tự lập quý I/2024 với kết quả doanh thu tăng mạnh.

Cụ thể, trong quý đầu năm, tổng doanh thu của VinFast đạt 7.264 tỷ đồng (302,6 triệu USD) tương đương doanh thu đạt gần 81 tỷ đồng mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm. Mức doanh thu này tăng 269,7% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng lại giảm 31,0% so với quý 4 năm 2023. Trong đó, doanh số bán xe đạt 6.493 tỷ đồng (270,5 triệu USD), tương đương tăng 324,4% so với quý 1 năm 2023 và nhưng doanh thu này giảm 31,6% so với quý 4 năm 2023.

Hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu bán 100.000 xe ô tô điện trong năm 2024

Trong quý 1/2024, VinFast đã bàn giao 9.689 ô tô điện, tăng 444% so với con số 1.780 ô tô điện trong quý 1/2023. Dù vậy, số lượng ô tô điện bàn giao trong quý đầu tiên trong năm 2024 của VinFast ghi nhận mức giảm 28% so với con số 13.513 xe ô tô điện trong quý 4/2023.

Cùng với đó, VinFast cũng đã bàn giao 6.632 xe máy điện, giảm 73% so với quý 4/2023 và giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Do chi phí đầu tư vẫn còn cao nên trong kỳ, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lỗ gộp 3.620 tỷ đồng (150,8 triệu USD), tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023. Nhưng mức lỗ này đã giảm 20,1% so với quý 4/2023. Mặc dù vậy, tỷ suất lợi nhuận gộp của VinFast đã cải thiện đáng kể từ mức âm 172,9% trong quý I/2023 lên âm 49,8% trong quý đầu tiên của năm 2024.

VFS cũng cho biết lỗ từ hoạt động kinh doanh trong quý 1/2024 là 10.124 tỷ đồng (421,8 triệu USD), mức lỗ này giảm 7,8% so với cùng kỳ và giảm mạnh tới 15,4% so với quý 4/2023. Sau khi trừ các chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp, hãng xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng trực tiếp giữ vị trí Tổng giám đốc ghi nhận lỗ ròng 14.842 tỷ đồng (618,3 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm 2024, mức lỗ này tăng 3,5% so với quý 1 năm 2023 và những đã giảm 12,3% so với quý 4 năm 2023.

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ký hợp đồng phân phối với 10 đại lý mới, nâng tổng số đối tác đại lý lên 16 ở 7 bang tại Mỹ, bao gồm North Carolina, New York, Texas, Florida, Kansas, Connecticut, và Kentucky trong 3 tháng đầu năm. Các đại lý ký mới sẽ mở bán từ quý II.

Tại thời điểm 31/3/2024, VinFast có 119 Showrooms trên toàn cầu và 235 cửa hàng dịch vụ. Hãng xe đã ra mắt thương hiệu tại Indonesia và Thái Lan, thiết lập hiện diện ở khu vực Trung Đông, khởi công xây dựng nhà máy tại Ấn Độ và tiếp tục mở rộng mạng lưới bán hàng trên toàn cầu với các thỏa thuận phân phối tại Oman, Ghana và Micronesia.

Trong bối cảnh vĩ mô biến động dẫn đến những tác động bất lợi đối với ngành xe điện nói chung, VinFast đặt ra các kế hoạch rõ ràng và giữ mục tiêu giao 100.000 ô tô điện trong năm 2024. Bà Thủy Lê, Chủ tịch VinFast bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn của ngành xe điện. Bà cho biết các chính sách hỗ trợ của chính phủ và sự chuyển đổi dự kiến của thị trường xe điện từ áp dụng sớm sang áp dụng đại trà là động lực chính cho tăng trưởng trong tương lai của hãng.

Theo đó, doanh số sẽ chủ yếu được ghi nhận vào nửa cuối năm nhờ mạng lưới bán lẻ đang mở rộng nhanh chóng, các mẫu xe mới hướng đến tệp khách hàng đông đảo hơn và việc thâm nhập vào những thị trường mới.

Về hạ tầng trạm sạc, vào tháng 3, ông Phạm Nhật Vượng - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc VinFast đã công bố thành lập Công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green nhằm phát triển mạng lưới trạm sạc trên toàn cầu, cung cấp dịch vụ sạc cho các dòng xe VinFast. Thông qua việc giảm chi phí vốn đầu tư (Capex) dành cho cơ sở hạ tầng, VinFast có thể tập trung cao độ vào thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

