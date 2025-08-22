Chỉ học tiểu học, từng nợ đầm đìa mà thành “đại gia” nhờ nuôi bò cực khéo

Từ thợ mỏ thành người chăn bò

Tại thôn La Ke, huyện Xi De, Tứ Xuyên (Trung Quốc), khi ánh nắng chiếu xuống sườn đồi, có thể thấy rõ những thảm cỏ xanh trải dài trên núi, đây là nơi đàn bò “sinh thái” thong thả gặm cỏ, tận hưởng môi trường sống bình yên, trong lành.

Bên cạnh đàn bò là một người đàn ông cao lớn, da ngăm đen. Anh là Ji Li A Bi, một người chăn nuôi gia súc nổi tiếng trong làng. Mỗi sáng, anh đều lái xe bán tải dọc theo con đường núi quanh co để kiểm tra đàn bò của mình.

A Bi năm nay 48 tuổi, sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường. Anh chỉ học tiểu học được vài năm, sau đó về nhà phụ giúp gia đình chăn nuôi gia súc.

Khi lớn lên, giống như những người trẻ khác, anh muốn tạo dựng sự nghiệp riêng nên đã theo nghề thợ mỏ, lái máy kéo và nhận khoán mỏ trong suốt 18 năm.

Năm 2015, A Bi quyết định thay đổi cách sống, trở lại với ngành chăn nuôi. Anh nuôi dê, gà và ong, đồng thời tiếp tục nhận thầu công trình cùng bạn bè.

Đúng lúc cuộc sống đang khởi sắc, số phận lại đặt ra cho anh một thử thách. Năm 2023, do khách hàng không thanh toán đủ tiền, anh phải dùng hết tiền tiết kiệm để trả lương cho công nhân, thậm chí còn phải vay nợ thêm. Trong thời gian đó, vợ anh đang bị thương, con cái còn nhỏ, chi phí cần dùng hàng tháng rất lớn. Vô số áp lực đè nặng lên vai ông bố trẻ.

Đúng lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh: chăn nuôi bò tại nhà. Cảm thấy mình có kinh nghiệm và được chính sách hỗ trợ, anh lập tức hành động, xây dựng chuồng trại và mua bê để nhân giống.

Trang trại được đặt tại thôn Lake quê hương anh, nơi đây có khí hậu ôn hòa, lượng mưa và ánh nắng dồi dào, tạo nên môi trường tự nhiên rất tốt cho việc chăn nuôi gia súc.

"Bò nuôi trên núi chủ yếu dựa vào thức ăn tự nhiên. Tôi chỉ cần bổ sung muối cho chúng. Chi phí chăn nuôi thấp mà lợi nhuận lại tốt", A Bi vừa nói vừa cho bò ăn muối.

Những con bò này chủ yếu là bò cái và bê con, rất hiền lành và không cần chăm sóc đặc biệt. A Bi chỉ cần lùa chúng xuống núi vào mùa đông khi tuyết rơi và cho chúng ăn cỏ khô. Cách này tiết kiệm công sức và chi phí thức ăn, đồng thời giúp việc quản lý đàn bò dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, qua quá trình thực hành và học hỏi kinh nghiệm, A Bi đã đúc kết được một phương pháp chăn nuôi độc đáo.

Anh nuôi nhốt bò đực trong chuồng, cho chúng ăn cỏ khô, ngô, kiều mạch, khoai tây và các loại thức ăn khác để chúng dễ no bụng và phát triển nhanh. Bò cái và bê con được chăn thả trên núi và cho ăn chậm. Tuy chu kỳ sinh trưởng dài nhưng chất lượng thịt lại tốt hơn.

Ngoài đàn bò khoảng 20 con đang được chăn thả tự do trên núi, trang trại của gia đình A Bi còn nuôi nhốt thêm hàng chục con nữa. Mỗi ngày trước khi lên núi, anh đều chăm sóc chúng rất cẩn thận. Anh dùng phân bò để trồng ngô và lúa, sau đó ủ thân ngô và lúa thành thức ăn cho bò. Ngoài ra, anh còn tận dụng cả phân bò dư thừa để bán lấy tiền.

Kiếm hàng trăm triệu/năm nhờ bò và ong

Đàn bò chăn thả trên núi tuy số lượng không nhiều nhưng thịt của chúng lại mềm và ngon nhờ nguồn thức ăn tự nhiên tươi tốt. Chúng được gặm cỏ tươi, uống nước suối và tắm nắng mỗi ngày. A Bi tự hào chia sẻ, những con bò anh bán năm ngoái đều được khen ngợi vì thịt thơm ngon. Người tiêu dùng bày tỏ rất muốn được mua thêm.

Trong hai năm điều hành trang trại gia súc của gia đình, với kỹ năng chăn nuôi xuất chúng, A Bi đã nâng tổng thu nhập hàng năm của trang trại lên hơn 70.000 NDT (gần 250 triệu đồng), cộng thêm thu nhập từ việc nuôi ong hơn 20.000 NDT (71,3 triệu đồng). Cuộc sống của anh ngày càng sung túc. Đặc biệt trong quá trình làm giàu, anh không quên truyền lại kỹ thuật chăn nuôi cho những người nông dân khác.

Anh cũng trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho dân làng. Giờ đây, dân làng người thì nuôi dê, nuôi bò, người thì nuôi ong để kiếm thêm thu nhập.

Mặc dù hiện tại giá gia súc đang tạm thời giảm, nhưng A Bi vẫn không quá lo lắng. Anh cho biết gia súc chăn nuôi tự nhiên có chất lượng cao và dễ tiêu thụ. Chi phí đầu tư thấp, rủi ro thấp và anh dự định sẽ tiếp tục công việc này. Ngoài ra, anh cũng có kế hoạch nhập thêm các giống gia súc mới để cải thiện chất lượng và năng suất.