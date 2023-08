Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn 14 tỷ USD trong ngày vốn hóa Vinfast sát mốc 160 tỷ USD

Cùng với đà tăng của chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu VFS của Vinfast cũng có phiên giao dịch bùng nổ. Theo đó, mã cổ phiếu của Vinfast mở cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức giá 55,20 USD/cổ phiếu, thậm chí có thời điểm trong phiên, VFS được giao dịch với mức giá lên tới 73,90 USD/cổ phiếu trước khi đóng cửa ở mức giá 68,77 USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng 19,77 USD/cổ phiếu (tăng 40,35%) so với giá kết phiên liền trước.

Cổ phiếu Vinfast tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 25/8

Với mức giá này, cổ phiếu Vinfast tiếp tục lập đỉnh mới về giá kể từ sau khi niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ hôm 15/8 vừa qua. Không chỉ tăng mạnh về thị giá, trong phiên giao dịch ngày 25/8, có tới hơn 15,2 triệu cổ phiếu của Vinfast được các nhà đầu tư sang tay.

Với việc thị giá VFS tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/8, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong danh sách tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes ghi nhận tăng thêm 14,7 tỷ USD. Với mức tăng này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục là người tăng tài sản mạnh nhất trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới của Forbes.

Đây là lần thứ 3 người giàu nhất Việt Nam ghi nhận mức tăng tài sản mạnh nhất trong một phiên giao dịch trên bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes kể từ khi Vinfast lên sàn. Đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng về đà tăng tài sản trong phiên giao dịch ngày 25/8 là tỷ phú Elon Musk với mức tăng 6,1 tỷ USD, tỷ phú Larry Ellison ghi nhận mức tăng tài sản thêm 3,8 tỷ USD. Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos và Robert Pera ghi nhận mức tăng tài sản thêm lần lượt là 1,4 tỷ USD và 1,3 tỷ USD. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, người giàu nhất Việt Nam sở hữu khối tài sản trị giá 55,8 tỷ USD và đứng vị trí 23 trong danh sách tỷ phú USD thế giới.

Trong khi đó, giá trị vốn hóa của Vinfast cán mốc 159,69 tỷ USD (theo companiesmarketcap), đây là con số rất lớn, trong hơn 23 năm phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chưa từng có cái tên nào chạm đến mức mức vốn hóa trên ngay cả trong giai đoạn thăng hoa nhất.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng nhanh cùng đà tăng của cổ phiếu Vinfast

Với giá trị vốn hóa này, giá trị vốn hóa hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí thứ 3 thế giới trong danh sách những hãng xe ô tô có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới sau Tesla (757,28 tỷ USD) và Toyota (222,54 tỷ USD). Giá trị vốn hóa của Vinfast bỏ xa vị trí thứ 4 là Porsche với giá trị vốn hóa chỉ 98,87 tỷ USD, hay BYD đứng thứ 5 với giá trị vốn hóa 88,85 tỷ USD. Mercedes-Benz đứng vị trí thứ 6 trong danh sách này với giá trị vốn hóa 77,75 tỷ USD, BMW đứng thứ 7 với giá trị vốn hóa đạt 68,91 tỷ USD,...

Theo đánh giá của giới tài chính, cơ cấu cổ đông cô đặc với số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) thấp là lý do chính khiến cổ phiếu VFS biến động mạnh trong những phiên giao dịch đã qua. Lượng cổ phiếu do nhóm các công ty liên quan tới Vingroup và Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng nắm giữ chiếm hơn 99% tổng lượng cổ phiếu phát hành của VinFast Auto, theo bản cáo bạch. Lượng cổ phần tự do giao dịch sau khi VinFast niêm yết chỉ có khoảng 6,5 triệu cổ phiếu trên tổng số hơn 2,3 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, biến động của cổ phiếu VinFast với đà tăng mạnh gần đây cũng gây bất ngờ cho giới phân tích Mỹ.

