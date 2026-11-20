Xiaomi vừa giới thiệu sản phẩm bàn chải đánh răng điện mới mang tên Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm có giá bán lẻ là 199 nhân dân tệ (khoảng 769.000 đồng), nhưng trong đợt khuyến mãi ra mắt, giá chỉ còn 175 nhân dân tệ (khoảng 676.000 đồng).

Giá đề xuất của sản phẩm là 769.000 đồng.

Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 được trang bị động cơ hoạt động với tần số 24.000 rung động mỗi phút. Đặc biệt, đầu bàn chải sử dụng công nghệ quét góc rộng, mô phỏng kỹ thuật chải răng Bass được nhiều nha sĩ khuyên dùng để loại bỏ mảng bám hiệu quả.

Sản phẩm có ba chế độ chải: Gentle (nhẹ nhàng), Cleaning (làm sạch), và Whitening (làm trắng). Nó còn có tính năng ghi nhớ chế độ sử dụng lần cuối và khởi động từ từ trong 3 giây khi bật máy, giúp ngăn kem đánh răng bắn ra ngoài trước khi bàn chải vào miệng.

Một trong những tính năng nổi bật nhất là cảm biến ba trục tích hợp, theo dõi cách người dùng chải răng. Thay vì phải mở ứng dụng trên điện thoại để xem dữ liệu, bàn chải cung cấp phản hồi ngay trên tay cầm thông qua vòng đèn LED. Đèn trắng hiển thị các vùng đã chải sạch, trong khi đèn cam chỉ ra những điểm chưa được làm sạch. Ngoài ra, sản phẩm còn có chức năng rung phản hồi mỗi 30 giây để nhắc nhở người dùng chuyển sang phần tiếp theo của miệng.

Các đặc điểm chính của Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2.

Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 đi kèm với hai đầu bàn chải khác nhau: một đầu dành cho làm sạch thông thường với lông bàn chải hình kim cương, và đầu còn lại dành cho nướu nhạy cảm với lông bàn chải mỏng hơn 0,02mm. Xiaomi đã trang bị lớp phủ cao su mềm ở mặt sau của đầu bàn chải để giảm tiếng ồn khi va chạm với răng. Lông bàn chải không chứa đồng giúp chống gỉ và sẽ nhạt màu sau khoảng 3 tháng để nhắc nhở người dùng thay thế.

Về kích thước, sản phẩm nhỏ hơn một chút so với phiên bản trước, dài 236mm, và có sẵn các màu trắng, hồng, xanh lá cây và xanh dương. Bàn chải sử dụng cổng sạc USB-C tiêu chuẩn, với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ. Pin có thể sử dụng lên đến 180 ngày ở chế độ nhẹ nhàng hoặc 100 ngày ở chế độ làm sạch tiêu chuẩn, với điều kiện bạn chải răng 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 phút. Sản phẩm cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IPX8.