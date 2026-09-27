Xiaomi tung TV khổng lồ 98 inch với màn hình 180 Hz, loa khủng 170W

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu dòng TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition, phiên bản nâng cấp của dòng TV mới nhất của hãng. Sản phẩm này nổi bật với độ sáng tối đa được nâng lên 5.500 nits và hệ thống âm thanh mạnh mẽ hơn với nhiều kênh bổ sung.

Dòng TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition bao gồm 4 kích thước màn hình khác nhau.

Dòng TV mới này có các kích thước 65, 75, 85 và 98 inch, sử dụng tấm nền 4K và tần số quét gốc 180 Hz, hứa hẹn mang đến hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động. Theo Gizmochina, phiên bản Supreme Edition tăng độ sáng tối đa thêm 500 nits so với phiên bản tiêu chuẩn của TV LED S Pro RGB-Mini. Màn hình được trang bị lớp phủ phản xạ 0,5% giúp giảm hiện tượng phản chiếu trong môi trường sáng.

Công nghệ RGB-Mini LED sử dụng các nguồn sáng độc lập với 3 màu cơ bản: đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Xiaomi cho biết công nghệ này cho phép bao phủ 100% không gian màu BT.2020 và giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 30% trong các cảnh chỉ sử dụng một màu. Quá trình xử lý hình ảnh được thực hiện bởi chip XM9000, đảm bảo độ chính xác về màu sắc và độ tương phản giữa đèn nền và tấm nền LCD.

Về âm thanh, hệ thống loa 2.1.2 kênh 130W của phiên bản tiêu chuẩn đã được nâng cấp thành cấu hình loa 4.1.2 kênh 170W, bổ sung thêm các kênh âm thanh vòm trái và phải cho loa hướng lên và loa siêu trầm. Hệ thống âm thanh này được tinh chỉnh bởi Harman và hỗ trợ Dolby Atmos.

Giá bán của TV lên tới 54,18 triệu đồng.

Các mẫu TV mới còn được trang bị 4 cổng HDMI 2.1, trong đó có 1 cổng hỗ trợ eARC, cùng với tính năng AMD FreeSync Premium Pro và chế độ làm mới thay đổi cho phép đạt tốc độ làm mới lên đến 360Hz ở độ phân giải 4K. Hệ điều hành HyperOS 4 với chip lõi tứ Cortex-A73, 4 GB RAM và 64 GB bộ nhớ trong cũng được tích hợp, cùng với hệ thống radar phát hiện vị trí người xem để tự động điều chỉnh hình ảnh và âm thanh. Bộ điều khiển kết nối qua Bluetooth, sạc qua USB-C và tích hợp NFC để dễ dàng truyền tải nội dung.

Giá bán của dòng sản phẩm này tại thị trường Trung Quốc được công bố như sau:

- 65 inch: 6.299 nhân dân tệ (khoảng 24,38 triệu đồng).

- 75 inch: 7.299 nhân dân tệ (khoảng 28,25 triệu đồng).

- 85 inch: 9.299 nhân dân tệ (khoảng 35,99 triệu đồng).

- 98 inch: 13.999 nhân dân tệ (khoảng 54,18 triệu đồng).

Các mẫu TV này cho phép gắn tường với khe hở 5 mm. Hiện tại, sản phẩm mới chỉ có mặt tại thị trường Trung Quốc và Xiaomi chưa có kế hoạch phân phối sản phẩm ra toàn cầu.