Điều hòa Xiaomi Mijia Pro Eco tích hợp AI tốt không, có ưu nhược điểm gì?

Xiaomi Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 1,5HP là mẫu điều hòa hướng tới nhóm người dùng muốn nhiều hơn một thiết bị chỉ có chức năng làm lạnh. Với công suất làm lạnh 12.500 BTU/h, sản phẩm dành cho những căn phòng có diện tích 16 - 20 m². Qua trải nghiệm thực tế trong phòng khoảng 18m², mẫu điều hòa 1,5HP này làm lạnh nhanh, vận hành linh hoạt và có nhiều tính năng thông minh.

Dàn lạnh tối giản với màn hình LED làm điểm nhấn.

Dàn nóng khá cồng kềnh so với nhiều mẫu khác cùng công suất.

Thiết kế

Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 1,5HP sở hữu thiết kế tối giản với tông màu trắng, kiểu dáng điều hòa treo tường quen thuộc. Dàn lạnh có kích thước 311 x 840 x 200mm, nặng 9,7kg, trong khi dàn nóng có kích thước 551 x 804 x 311mm và trọng lượng 21,8kg.

Mặt trước dàn lạnh được tích hợp màn hình LCD dạng tròn, kích thước lớn, hiển thị nhiệt độ, chế độ hoạt động và trạng thái kết nối. Hệ thống cánh đảo gió hỗ trợ điều chỉnh theo cả hai hướng lên/xuống và trái/phải, giúp người dùng chủ động thay đổi hướng thổi, đưa luồng khí lan tỏa hoặc chỉ hướng đến một khu vực mong muốn nhất định.

Nhìn chung, Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 1,5HP có ngoại hình gọn gàng, dễ quan sát trạng thái hoạt động và cho phép tùy chỉnh hướng gió linh hoạt. Điểm cần lưu ý chủ yếu nằm ở dàn nóng có kích thước tương đối lớn nên đòi hỏi không gian lắp đặt phù hợp, bù lại dàn nóng như vậy sẽ khá tối ưu cho tản nhiệt.

Hiệu năng

Khả năng làm lạnh đã được kiểm chứng trong quá trình trải nghiệm. Bài thử nghiệm được thực hiện trong căn phòng rộng khoảng 18m², nhiệt độ ban đầu ở mức 33 độ C và có bật thêm quạt điện ở mức trung bình để hỗ trợ lưu thông không khí.

Ngay sau khi khởi động với chế độ tự động (Auto), điều hòa hoạt động khá mạnh. Trong khoảng 10 phút đầu, nhiệt độ phòng giảm từ 33 xuống khoảng 30 độ C. Luồng khí lạnh lúc này khá rõ và mạnh, phù hợp khi người dùng vừa trở về nhà và muốn nhanh chóng giảm cảm giác nóng bức.

Sau giai đoạn đầu, máy sẽ hoạt động nhẹ hơn thay vì duy trì công suất cao. Nhiệt độ tiếp tục được kéo xuống từ từ và đạt mức 26 độ C sau khoảng 25 phút, đúng mức thiết lập. Khoảng thời gian nói trên dù không phải quá lâu nhưng có phần chậm hơn so với một số mẫu điều hòa của LG hay Gree cùng công suất mà người viết từng trải nghiệm.

Với diện tích 18m², kết quả này cho thấy mức công suất 1,5HP của Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter khá đáng tham khảo. Trong những điều kiện khác nhau, thời gian làm lạnh còn phụ thuộc nhiệt độ ban đầu, độ kín của phòng, hướng nắng, số người bên trong,... Đặc biệt, thử nghiệm trên có sử dụng thêm quạt điện ở mức trung bình.

Đáng chú ý khi nhiệt độ đã ổn định, điều hòa có một công nghệ rất đáng tiền. Đó là chế độ Gentle Airflow sử dụng khoảng 14 cánh với hơn 600 lỗ siêu nhỏ trên mỗi cánh để khuếch tán luồng khí lạnh. Khi nhiệt độ phòng đã ổn định, chế độ này cho cảm giác dễ chịu do hạn chế luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào người.

Ngược lại, nếu ưu tiên tốc độ, người dùng có thể chọn Turbo. Chế độ này phù hợp để nhanh chóng đưa nhiệt độ phòng về mức mong muốn, nhưng luồng gió mạnh có thể gây cảm giác lạnh trực tiếp nếu ngồi hoặc nằm ngay phía trước dàn lạnh.

Dàn lạnh có độ ồn 23 dB(A) ở mức thấp nhất và 41 dB(A) ở mức cao nhất theo thông số Xiaomi công bố. Cảm nhận của người viết, máy hoạt động êm nhẹ, khá yên tĩnh.

Quản lý qua ứng dụng, theo dõi được lượng điện năng tiêu thụ.

AI và các tính năng khác

AI là một trong những điểm tạo khác biệt cho Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 1,5HP. Hệ thống có khả năng ghi nhận thói quen về thiết lập nhiệt độ của người dùng và điều kiện trong phòng, từ đó tự động điều chỉnh khả năng làm lạnh phù hợp.

Remote màu trắng đồng bộ với điều hòa.

Chế độ AI Energy Saver thì hướng tới mục tiêu tiết kiệm điện bằng cách điều chỉnh công suất động. Điểm đánh đổi là máy có thể mất nhiều thời gian hơn để đạt nhiệt độ mong muốn. Ngoài ra, chế độ Low Wattage cung cấp 6 mức công suất, cho phép người dùng chủ động kiểm soát mức tiêu thụ điện.

Ứng dụng Xiaomi Home sẽ hiển thị lượng điện năng tiêu thụ theo ngày, tháng và năm. Tính năng này là điểm hữu ích với một thiết bị thường xuyên hoạt động nhiều giờ mỗi ngày, bởi người dùng có thể theo dõi mức sử dụng thay vì chỉ ước tính tiền điện. Cũng với ứng dụng Xiaomi Home, người dùng có thể bật, tắt và điều chỉnh máy từ xa ngay cả khi không ở nhà.

Máy được trang bị Auto-clean, có khả năng làm sạch bộ trao đổi nhiệt, cánh quạt và các thành phần bên trong trong khoảng 40 phút. Tính năng này giúp người dùng chủ động hơn trong việc duy trì thiết bị. Dù vậy, Auto-clean không thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh và bảo dưỡng truyền thống. Bộ lọc, cánh quạt, đường ống và các bộ phận khác vẫn cần được kiểm tra, làm sạch hoặc bảo dưỡng định kỳ.

Nhìn tổng quan, với Mijia Air Conditioner Pro Eco Inverter 1,5HP, Xiaomi đang biến điều hòa từ một thiết bị làm mát đơn thuần thành một thành phần trong hệ sinh thái nhà thông minh. Song, mẫu điều hòa này chỉ có tùy chọn công suất 1HP (giá 8,73 triệu đồng) và 1,5HP (giá 10,73 triệu đồng), không có phiên bản 2HP nên chưa phù hợp với các không gian rộng trên 20m2.