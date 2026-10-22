8 thiết bị gia đình nên được rút điện khi không sử dụng

Trong bối cảnh giá điện ngày càng tăng, việc tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp giảm hóa đơn mà còn bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của mỗi chúng ta. Các thiết bị điện cắm nhưng không sử dụng, hay còn gọi là “kẻ hút năng lượng”, chiếm khoảng 23% lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình. Vì vậy, rút phích cắm của chúng khi không sử dụng có thể giúp tiết kiệm điện và giảm nguy cơ cháy nổ.

Máy sưởi tiêu tốn rất nhiều điện năng.

Máy sưởi

Đây là thiết bị đứng đầu danh sách cần rút phích cắm khi không sử dụng. Theo ghi nhận từ các cơ quan chức năng, máy sưởi điện gây ra hàng chục nghìn vụ cháy nhà mỗi năm trên thế giới. Ngay cả khi không hoạt động, máy sưởi vẫn tiêu thụ điện năng nếu để cắm điện.

Máy sấy tóc và dụng cụ tạo kiểu tóc

Mặc dù thường không tiêu thụ điện khi tắt, nhưng do môi trường ẩm ướt trong phòng tắm, việc rút phích cắm khi không sử dụng sẽ giảm nguy cơ cháy và điện giật.

Smart TV

TV cần một lượng điện nhất định để sẵn sàng hoạt động. Một số thương hiệu tiêu thụ từ 2 đến 54 watt ngay cả khi không sử dụng. Nếu không xem TV hằng ngày, người dùng được khuyến cáo rút phích cắm để tiết kiệm điện.

Đã đến lúc người dùng nên chú ý đến nguồn điện TV.

Máy sưởi khăn

Thiết bị này có thể tiêu thụ tới 140 watt nếu để cắm điện liên tục. Ngoài ra, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không sử dụng đúng cách.

Máy chơi game và đầu thu kỹ thuật số

Các thiết bị này tiêu thụ điện ngay cả khi ở chế độ ngủ. Nếu có Smart TV, người dùng có thể bỏ qua đầu thu và kết nối trực tiếp với các dịch vụ trực tuyến.

Thiết bị văn phòng tại nhà

Máy in và máy hủy giấy để ở chế độ chờ vẫn tiêu thụ điện năng, do đó nếu gia đình có các thiết bị này, hãy rút phích cắm khi không sử dụng.

Hãy tắt thiết bị văn phòng tại nhà khi không cần thiết.

Các thiết bị nhà bếp có chức năng hẹn giờ và đồng hồ

Các thiết bị nhà bếp như máy pha cà phê và lò vi sóng có màn hình kỹ thuật số tiêu thụ điện ngay cả khi không sử dụng, do đó, nếu không cảm thấy cần thiết, hãy rút phích cắm.

Máy tính

Máy tính xách tay và máy tính để bàn vẫn tiêu thụ điện khi cắm điện. Tắt máy hoàn toàn khi không sử dụng sẽ giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ linh kiện điện tử.

Nhìn chung, việc rút phích cắm những thiết bị nói trên không chỉ giúp người dùng tiết kiệm tiền mà còn đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của mỗi người. Hãy dành một chút thời gian để thực hiện điều này và cảm nhận sự khác biệt.