Phiên bản thử nghiệm của thiết bị cung cấp dịch vụ Internet tại nhà thế hệ mới tích hợp AI và Wi-Fi 8 (AI Gateway Wi-Fi 8) vừa được nhà mạng VNPT và Qualcomm công bố. Tuy nhiên, hình ảnh thực tế của thiết bị hiện vẫn chưa lộ diện.

Thiết bị cung cấp dịch vụ Internet tại nhà đã lên tới Wi-Fi 8. (Ảnh minh họa: A.I)

Ngoài nhà mạng nói trên, hiện các nhà mạng khác tại Việt Nam như Viettel, FPT,... đều chưa có công bố gì liên quan tới thiết bị cung cấp dịch vụ Internet sử dụng công nghệ Wi-Fi 8.

Được biết, thông qua trung tâm nghiên cứu hợp tác giữa VNPT và Qualcomm, họ đã mở rộng nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới ngay từ giai đoạn đầu. Minh chứng là VNPT đã được tiếp cận sớm nền tảng công nghệ Wi-Fi 8 của Qualcomm, trước cả khi công nghệ này chính thức được thương mại hóa.

AI Gateway Wi-Fi 8 có khả năng truy cập quang XGS-PON 10Gbps, Wi-Fi 8 ba băng tần với tốc độ kết nối vật lý lên tới 22Gbps và cổng mạng nội bộ tốc độ cao (LAN Ethernet) 10Gbps. Đi kèm là năng lực xử lý AI tại biên (Edge AI) đạt tốc độ lên tới 10 nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Khác với thiết bị truyền thống chủ yếu đảm nhiệm việc kết nối Internet và phát Wi-Fi, AI Gateway Wi-Fi 8 được phát triển như một nền tảng kết nối thông minh. Thiết bị không chỉ cung cấp đường truyền tốc độ cao mà còn nhận biết, phân tích, chủ động tối ưu hoạt động mạng và tương tác trực tiếp với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Điểm đáng chú ý nữa là khả năng kết hợp màn hình cảm ứng và tương tác bằng giọng nói. Nhờ mô hình ngôn ngữ lớn 4 tỷ tham số chạy nội bộ, thiết bị có thể hiểu yêu cầu bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp thông tin và thực hiện các thao tác ngay trên màn hình cảm ứng LCD hoặc qua giao diện thiết bị di động/máy tính.

Người dùng cũng có thể kiểm tra tình trạng kết nối Internet, Wi-Fi, thay đổi thiết lập mạng bằng giọng nói, thay vì phải tìm vào các giao diện cấu hình phức tạp.