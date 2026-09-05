Xiaomi Smart Band 11 ra mắt: Pin 21 ngày, theo dõi sức khỏe bằng AI, giá từ 1,1 triệu đồng

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, Xiaomi đã chính thức ra mắt Smart Band 11, chiếc vòng đeo tay thông minh mới với mức giá phải chăng. Sản phẩm này được thiết kế mỏng nhẹ, tập trung vào khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu và thời lượng pin dài, nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi suốt cả ngày.

Xiaomi Smart Band 11 sở hữu màn hình AMOLED 1.72 inch với độ sáng tối đa lên đến 2.000 nits và viền mỏng chỉ 2mm, tạo không gian hiển thị rộng rãi và dễ quan sát. Thân máy cong với độ dày chỉ 9.99mm và trọng lượng khoảng 15.58g giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Sự cân bằng giữa kích thước hiển thị và sự thoải mái là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng smartwatch hoặc smart band hàng ngày.

Ngoài thiết kế tinh gọn, Smart Band 11 còn cung cấp nhiều lựa chọn dây đeo, bao gồm phiên bản kim loại và gốm, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi phong cách theo sở thích. Thiết bị đạt chuẩn chống nước 5ATM và hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe quen thuộc như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, mức độ căng thẳng, cùng các công cụ dành riêng cho sức khỏe phụ nữ.

Đặc biệt, Xiaomi đã bổ sung chế độ quản lý giấc ngủ chuyên nghiệp, cho phép theo dõi HRV và phân tích giấc ngủ bằng AI, hứa hẹn mang đến những đánh giá chi tiết hơn về chất lượng nghỉ ngơi. Với hơn 150 chế độ thể thao, Smart Band 11 đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động, từ các bài tập trong nhà đến hoạt động ngoài trời. Thời lượng pin ấn tượng lên đến 21 ngày giúp người dùng hạn chế việc sạc thường xuyên.

Phiên bản tích hợp NFC hỗ trợ các tính năng như thanh toán không tiếp xúc và thẻ truy cập thông minh, trong khi hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4 mang đến khả năng tương thích với cả Android và iOS. Các tiện ích như nhận thông báo, điều khiển nhạc và tùy chỉnh mặt đồng hồ cũng được tích hợp đầy đủ.

Xiaomi Smart Band 11 có giá khởi điểm 289 Nhân dân tệ (khoảng 1,1 triệu đồng). Phiên bản NFC có giá 339 Nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu đồng), trong khi các tùy chọn dây đeo gốm và kim loại có giá 399 Nhân dân tệ (khoảng 1,55 triệu đồng).