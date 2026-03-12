Xiaomi ra mắt bàn chải điện “biết chấm điểm” cách đánh răng của trẻ

Bàn chải đánh răng Mijia Kids Pro sử dụng cảm biến và thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp trẻ nhỏ học đánh răng đúng cách. Theo thông tin từ XiaomiTime, bàn chải này đã được ra mắt tại Trung Quốc trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm công khai, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin về giá cả hoặc ngày phát hành toàn cầu.

Mijia Kids Pro nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Mijia Kids Pro không chỉ là một chiếc bàn chải đánh răng thông thường mà còn biến việc đánh răng thành một hoạt động giáo dục và tương tác. Nhiều bậc phụ huynh hiện nay gặp khó khăn trong việc khuyến khích trẻ duy trì thói quen vệ sinh răng miệng, và sản phẩm này hứa hẹn sẽ giúp giải quyết vấn đề đó.

Một trong những tính năng nổi bật của bàn chải là màn hình màu tích hợp trên tay cầm có chức năng hiển thị hình ảnh động hướng dẫn trẻ từng bước trong quá trình đánh răng. Sau mỗi 30 giây, bàn chải sẽ phát ra tín hiệu nhắc nhở, khuyến khích trẻ chuyển sang các vùng khác nhau trong miệng. Sau 2 phút, bàn chải sẽ đưa ra phản hồi tích cực giúp củng cố thói quen đánh răng kỹ lưỡng.

Bàn chải Mijia Kids Pro sử dụng cảm biến chuyển động 6 trục và AI để theo dõi cách trẻ đánh răng. Nếu có vùng nào chưa được chải sạch, bàn chải sẽ làm nổi bật vùng đó bằng màu cam trên màn hình nhằm khuyến khích trẻ chải lại. Thiết bị cũng có khả năng nhận biết tốc độ và áp lực khi đánh răng. Nếu trẻ chải quá nhanh hoặc quá mạnh, bàn chải sẽ rung và phát sáng đèn đỏ để cảnh báo.

Màn hình sẽ giúp trẻ hứng thú hơn trong quá trình tập chải răng.

Bàn chải có ba chế độ đánh răng phù hợp với các nhóm tuổi khác nhau: chế độ nhẹ nhàng cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi và chế độ mạnh hơn cho trẻ từ 7 đến 12 tuổi. Phụ huynh có thể theo dõi tiến trình đánh răng của con thông qua ứng dụng Mijia, nơi họ có thể xem báo cáo và tạo kế hoạch vệ sinh răng miệng cá nhân hóa.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc ra mắt sản phẩm tại thị trường quốc tế, Mijia Kids Pro có khả năng thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh tại nhiều thị trường như Việt Nam, đặc biệt là những người đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả để khuyến khích thói quen vệ sinh răng miệng cho trẻ từ sớm.