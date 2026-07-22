Chuyện lạ World Cup 2026: YouTuber thử thách đổi chiếc kẹp giấy thành vé xem trận chung kết

Justin Leusner là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với loạt video "Trading to Ticket" (Đổi đồ lấy vé). Anh từng gây chú ý khi đổi thành công một chiếc kẹp giấy để lấy vé xem chung kết NBA, vì vậy người hâm mộ không xa lạ với những màn "đổi chác" đầy sáng tạo của anh.

Lần này, Leusner đặt ra một thử thách mới là biến chiếc kẹp giấy thành vé trận chung kết FIFA World Cup trong 10 ngày, thông qua hàng loạt cuộc trao đổi được tính toán kỹ lưỡng.

Từ chiếc kẹp giấy đến bộ sưu tập gần 1.000 USD

Hành trình đổi chác của Leusner bắt đầu khá khiêm tốn với một chiếc kẹp giấy được đổi lấy khăn lau khử khuẩn. Món đồ này tiếp tục được đổi lấy một chiếc khăn quàng cổ đội tuyển Mỹ, trước khi được bán với giá 20 USD (khoảng 520 nghìn đồng).

Số tiền này được Leusner dùng để mua bốn chiếc áo phông chính thức của FIFA. Thay vì bán cả bộ, anh chia nhỏ chúng nhằm tối đa hóa giá trị. Một chiếc áo được bán với giá 25 USD, hai chiếc khác được đổi lấy hai cuốn sách về bóng đá. Sau đó, Leusner kết hợp chiếc áo còn lại, hai cuốn sách cùng 25 USD để đổi lấy áo đấu của Lionel Messi tuyển Argentina.

Leusner nổi tiếng với những video đổi đồ.

Giá trị các món đồ tiếp tục tăng lên khi chiếc áo của Messi được đổi lấy một tác phẩm nghệ thuật có chữ ký, được Leusner định giá khoảng 250 USD (khoảng 6,5 triệu đồng). Tiếp đó, anh đổi tác phẩm này lấy một cây gậy bóng chày New York Yankees có chữ ký cùng một thẻ sưu tầm.

Bước vào thị trường đồ sưu tầm, Leusner tiếp tục đổi chiếc thẻ lấy ba thẻ bóng đá sưu tầm, một mảnh áo đấu có chữ ký và 200 USD tiền mặt (khoảng 5,2 triệu đồng).

Thay vì giữ số tiền này, anh tiếp tục dùng 200 USD để mua một thẻ sưu tầm của huyền thoại bóng bầu dục Peyton Manning, rồi đổi sang một món đồ sưu tầm khác có giá trị cao hơn.

Sau khi được thẩm định, món đồ cuối cùng trong tay Leusner được định giá khoảng 990 USD (gần 26 triệu đồng), giúp anh có lợi thế lớn trong chặng cuối của thử thách đổi lấy tấm vé chung kết World Cup.

Kết quả cuối cùng vẫn còn là ẩn số

Đến thời điểm hiện tại, Justin Leusner mới đăng tải hai tập đầu tiên của thử thách trên YouTube. Tập thứ ba được người xem mong chờ nhất vì sẽ tiết lộ liệu anh có đổi thành công lấy vé xem trận chung kết FIFA World Cup hay không thì vẫn chưa được phát hành.

Đây cũng không phải lần đầu tiên những thử thách đổi đồ gây sốt trên MXH. Trước đó, một TikToker khác từng thu hút hàng triệu lượt xem khi đổi từ một chiếc kẹp tóc để sở hữu cả một căn nhà, điều này cho thấy những ý tưởng tưởng chừng phi lý vẫn có thể thành công nếu đủ kiên trì và sáng tạo.