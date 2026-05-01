vivo X Fold6 lộ cấu hình "khủng" với camera 200MP, pin 7.000 mAh

Trong nửa đầu năm nay, thị trường điện thoại gập đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều mẫu sản phẩm chất lượng, như HONOR Magic V6 và OPPO Find N6. Giờ đây, vivo cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này khi dự kiến ra mắt mẫu điện thoại gập X Fold 6 vào tháng 6 tới.

Mới đây, thông tin về cấu hình của vivo X Fold 6 đã được tiết lộ bởi leaker Digital Chat Station. Theo đó, sản phẩm này có thể sẽ sử dụng chipset Dimensity 9500 thay vì Snapdragon như các tin đồn trước đó. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một bước chuyển bất ngờ của vivo trong phân khúc flagship gập.

Đây là một quyết định đáng chú ý, bởi MediaTek đã có những cải tiến mạnh mẽ về hiệu năng và khả năng tối ưu nhiệt. Việc chuyển sang sử dụng Dimensity có thể giúp vivo X Fold 6 cân bằng tốt hơn giữa hiệu năng, thời lượng pin và giá thành.

Về màn hình, vivo X Fold 6 được cho là sẽ sở hữu màn hình gập bên trong kích thước 8.01 inch và màn hình phụ 6.51 inch. Màn hình chính hỗ trợ độ phân giải 2K và sử dụng kính UTG cao cấp, hứa hẹn mang đến trải nghiệm hiển thị rộng rãi và sắc nét hàng đầu trong phân khúc.

Không chỉ mạnh về hiệu năng, vivo X Fold 6 còn được trang bị viên pin 7.000 mAh, một con số ấn tượng cho một thiết bị màn hình gập, hứa hẹn thời gian sử dụng lâu dài cho người dùng.

Về camera, sản phẩm sẽ có cảm biến chính 200MP, kèm theo hai camera 50MP cho góc siêu rộng và tele tiềm vọng, cùng hai camera selfie 20MP cho cả màn hình trong và ngoài. Cấu hình này cho thấy vivo tiếp tục chú trọng vào yếu tố nhiếp ảnh trên dòng Fold của mình. Nếu thuật toán xử lý ảnh được tối ưu tốt, X Fold 6 có thể trở thành một trong những mẫu điện thoại gập chụp ảnh tốt nhất trên thị trường.

Ngoài ra, thiết bị còn được cho là tích hợp cảm biến vân tay cạnh bên và đạt chuẩn kháng nước cao cấp IP58/IP59, tương tự như thế hệ trước. Với những thông số rò rỉ hiện tại, vivo X Fold 6 đang thể hiện tham vọng lớn trong việc cạnh tranh trực tiếp với các flagship gập từ Samsung, HONOR và OPPO.