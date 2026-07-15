Điện thoại Xiaomi giấu một tính năng hữu ích, chỉ mất vài giây để kích hoạt

Nếu là chủ sở hữu smartphone Xiaomi, Redmi hoặc POCO, chắc hẳn người dùng đã nghe đến Game Turbo, một công cụ tích hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất khi chơi game. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người dùng có thể thêm bất kỳ ứng dụng nào vào Game Turbo, ngay cả những ứng dụng không phải trò chơi.

Game Turbo không chỉ dành riêng cho việc chơi game.

Các ứng dụng tiêu tốn nhiều tài nguyên như Instagram, TikTok hay các trình duyệt web có cấu hình cao sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những tối ưu hóa này. Nếu gặp phải tình trạng cuộn chậm, tải video chậm hoặc độ trễ phản hồi màn hình, thủ thuật này sẽ giúp bạn cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Lợi ích khi sử dụng Game Turbo trong cuộc sống hàng ngày

Việc tích hợp các ứng dụng mạng xã hội hoặc ứng dụng năng suất vào Game Turbo mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

- Giải phóng RAM tức thì: Khi mở ứng dụng, hệ thống sẽ tự động đóng các tiến trình nền không cần thiết, giúp ứng dụng hoạt động mượt mà hơn.

- Cải thiện khả năng phản hồi cảm ứng: Game Turbo tăng độ nhạy của màn hình cảm ứng giúp việc cuộn qua bảng tin trở nên nhanh chóng và chính xác hơn.

- Không bị gián đoạn: Người dùng có thể chặn cuộc gọi hoặc hiển thị thông báo một cách kín đáo, tránh làm gián đoạn khi đang xem video hoặc đọc bài viết.

Đưa các ứng dụng thường dùng vào danh sách Game Turbo sẽ giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý.

Cách thêm ứng dụng vào Game Turbo

Quá trình cài đặt rất đơn giản và chỉ mất chưa đến một phút. Người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Mở ứng dụng Bảo mật (biểu tượng màu xanh lá cây có hình chiếc khiên, có sẵn trên tất cả điện thoại Xiaomi).

- Cuộn xuống cuối trang và nhấn vào Game Turbo.

- Khi bảng điều khiển mở ra, nhấn vào biểu tượng Thêm (+) ở góc trên bên phải màn hình.

- Một danh sách sẽ hiện ra với tất cả các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại. Người dùng hãy tìm và kích hoạt công tắc bên cạnh Instagram, TikTok hoặc ứng dụng khác mà mình muốn tối ưu hóa.

Từ giờ, mỗi khi mở một trong những ứng dụng này, người dùng sẽ thấy một thanh nhỏ trong suốt ở góc trên bên trái màn hình. Kéo thanh đó vào giữa để truy cập bảng điều khiển nhanh, nơi người dùng có thể giải phóng RAM chỉ bằng một lần chạm hoặc kích hoạt chế độ hiệu năng tối đa.