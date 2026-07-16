Ra mắt Xiaomi Redmi Note 17 và 17 Pro với pin cực "khủng", màn hình tới 8 inch

Xiaomi đã giới thiệu dòng Redmi Note 17 tại Trung Quốc với pin dung lượng lớn hơn nhiều so với các thế hệ tiền nhiệm (dòng Note 15) cùng với chip mới. Phiên bản Pro có màn hình nhỏ hơn với kích thước 6,83 inch nhưng sở hữu viên pin siêu to.

Xiaomi Redmi Note 17

Cụ thể, Xiaomi tích hợp cho Redmi Note 17 màn hình lớn 7 inch. Đó là màn hình OLED 120Hz với độ phân giải 1080 x 2396 pixel và độ sáng tối đa 1800 nit. Màn hình cảm ứng có thể hoạt động tốt ngay cả khi tay ướt hoặc đeo găng tay.

Xiaomi Redmi Note 17.

Điện thoại được trang bị pin 8000mAh, có thể sử dụng liên tục đến 22 giờ khi xem video ngắn hoặc đến 10 giờ khi sử dụng ngoài trời. Pin có mật độ năng lượng 821Wh/L và được đánh giá có tuổi thọ 1.600 chu kỳ sạc. Pin hỗ trợ sạc nhanh 45W và sạc ngược 22,5W, cho phép chia sẻ dung lượng với các thiết bị khác.

Về khả năng chống nước, Redmi Note 17 đạt chuẩn IP65. Mặt ngoài được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 7i.

Các màu của Xiaomi Redmi Note 17.

Điện thoại được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 4, chip 4nm (Samsung 4LPX) với 2 lõi CPU Cortex-A78 và 6 lõi Cortex-A55 cùng với GPU Adreno 613. Con chip này được kết hợp với RAM 6/8GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong 128/256GB chuẩn UFS 2.2. Người dùng cũng có thể sử dụng khe cắm SIM để thêm dung lượng lưu trữ.

Các tính năng đáng chú ý khác của Redmi Note 17 bao gồm: cảm biến vân tay quang học, bộ phát hồng ngoại, Wi-Fi 5 (ac, băng tần kép) và hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1, cùng với NFC.

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro có màn hình 6,83 inch - một tấm nền OLED chất lượng cao hơn với khả năng hiển thị màu 12-bit và sắc nét hơn với độ phân giải 1280 x 2772 pixel. Độ sáng tối đa có thể đạt 3500 nit. Chưa hết, màn hình còn có tính năng giảm độ sáng DC xuống 80 nit và giảm độ sáng PWM 3840Hz xuống chỉ còn 1 nit.

Redmi Note 17 Pro có pin cực lớn, khả năng chống nước tốt.

Mặc dù là điện thoại nhỏ hơn, phiên bản Pro lại có pin lớn hơn – pin Silicon-Carbon 9000mAh với tuổi thọ 1600 chu kỳ sạc. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc nhanh 67W (và sạc ngược 22,5W).

Điện thoại này sử dụng chip Snapdragon 6s thế hệ thứ 4. Đây là chip 4nm tương tự (Samsung 4LPX) với lõi CPU Cortex-A78 và A55 (cấu hình 4+4) và GPU Adreno 710 mới hơn. Điện thoại có RAM nhiều hơn với các tùy chọn 8GB và 12GB cùng với bộ nhớ trong 128GB, 256GB hoặc 512GB, không có khe cắm thẻ nhớ microSD.

Điện thoại này có các tính năng tương tự như phiên bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, sản phẩm còn có cảm biến tiệm cận siêu âm đi kèm loa stereo.

Các màu của Redmi Note 17 Pro.

Redmi Note 17 Pro có khả năng chống nước tốt hơn đáng kể với chuẩn IP68 về khả năng chống ngâm nước và IP66/IP69/IP69K về khả năng chống tia nước. Mặt ngoài được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus 2 cao cấp và đã được thử nghiệm khả năng chống rơi từ độ cao 3m.

Phiên bản Pro có camera sau 50MP với cảm biến nhỏ kích cỡ 1/2.76 inch (điểm ảnh 0.64µm) và ống kính khẩu độ f/1.8. Mặt sau máy còn có thêm một camera phụ 2MP, camera trước có cảm biến 8MP. Cả hai đều chỉ quay được video 1080p ở tốc độ 30fps.

Redmi Note 17 có cấu hình tương tự với camera sau 50MP (không có cảm biến độ sâu) và camera selfie 8MP.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào dòng Redmi Note 17 sẽ được bán ra toàn cầu. Giá bán khởi điểm của chúng chỉ từ 1,300 Nhân dân tệ (khoảng 5,04 triệu đồng) cho Redmi Note 17 RAM 6GB/ ROM 128GB và 1,600 Nhân dân tệ (khoảng 6,2 triệu đồng) cho Redmi Note 17 Pro RAM 8GB/ ROM 128GB.