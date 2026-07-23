Chi 60 triệu mua kho đồ cũ, YouTuber đổi đời nhờ lô hàng trị giá hơn 3 tỷ đồng

Mới đây, một YouTuber người Mỹ gây xôn xao MXH sau khi mua một kho chứa đồ với giá 2.210 USD (khoảng 58 triệu đồng) tại phiên đấu giá, sau đó anh phát hiện bên trong chứa lượng lớn sản phẩm Adidas có tổng giá trị ước tính hơn 120.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng), bao gồm cả những mẫu chưa từng được phát hành.

Vào ngày 2/6/2026, Harrison Nevel lần đầu chia sẻ câu chuyện của mình lên YouTube. Theo anh, kho chứa đồ có hơn 300 thùng hàng Adidas, bên trong là đủ loại sản phẩm như áo đấu bóng đá, bóng thi đấu, mẫu giày của Lionel Messi cùng nhiều món đồ hiếm khác.

Nevel may mắn mua được kho chứa đồ với giá trị "khủng".

Sự việc này nhanh chóng lan truyền trên MXH, kéo theo hàng loạt suy đoán về nguồn gốc số hàng hóa và lý do chúng lại xuất hiện trong một kho chứa đồ bị bỏ hoang nhiều năm.

"Chúng tôi tìm thấy phiên đấu giá này, sau đó lần theo địa chỉ trên nhãn hàng và biết chúng đều được gửi từ một nhà máy của Adidas. Khi mở kho, chúng tôi nhận ra có hơn 300 thùng sản phẩm Adidas bên trong. Chúng tôi tìm thấy áo thi đấu của các CLB, bóng đá, giày mẫu của Messi và còn nhiều thứ khác nữa", Nevel chia sẻ.

Chủ cũ của kho chứa đồ bất ngờ liên hệ sau khi video lan truyền

Trong video cập nhật đăng ngày 14/6, Harrison Nevel cho biết người từng thuê kho chứa đồ đã chủ động liên hệ với anh sau khi vụ việc trở nên nổi tiếng.

Theo lời Nevel, người này nói rằng họ làm việc tại Adidas nên có quyền tiếp cận với các sản phẩm mẫu. Những món đồ được lưu trữ trong kho chủ yếu là hàng mẫu phục vụ công việc.

"Chủ cũ đã liên hệ với tôi sau khi đoạn video được đăng tải. Theo những gì tôi biết, họ làm việc cho Adidas và công việc liên quan đến việc tiếp nhận các sản phẩm mẫu. Tôi không chắc những món đồ đó dùng để giới thiệu cho các nhà bán lẻ hay phục vụ mục đích nào khác", YouTuber cho biết.

Sau cuộc trao đổi này, Nevel quyết định xóa khỏi video một số hình ảnh về các sản phẩm chưa ra mắt.

Những món đồ Adidas có giá trị cao.

Sẵn sàng hợp tác với Adidas

Ban đầu, anh dự định bán một phần số hàng trên website cá nhân. Tuy nhiên, kế hoạch này bị tạm dừng trong lúc chờ làm rõ hướng giải quyết với các bên liên quan.

"Tôi vẫn đang liên lạc với nhân viên đó chứ chưa làm việc trực tiếp với hãng Adidas. Tôi được thông báo rằng, họ muốn lấy lại những sản phẩm dự kiến phát hành trong năm 2027. Tôi chưa rõ họ có muốn nhận lại toàn bộ số hàng hay không, và đã hơn một tuần kể từ lần trao đổi gần nhất", Nevel nói.

Theo ước tính của Harrison Nevel, toàn bộ số hàng trong kho có giá trị khoảng 120.000 USD. Anh cho biết sẵn sàng hợp tác nếu hãng Adidas muốn thu hồi một số sản phẩm, đồng thời hy vọng sẽ nhận được khoản bồi hoàn hợp lý đối với những món đồ mà hãng yêu cầu trả lại.

YouTuber cũng tiết lộ bản thân từng có dịp hợp tác với hãng Adidas trước đây và khẳng định không có ý định gây ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu trong khi hai bên tìm kiếm phương án giải quyết vụ việc.