Chi tiết trong iOS 27 tiết lộ thiết kế chưa từng có trên iPhone

Apple đang trong quá trình hoàn thiện chiếc iPhone được mong đợi nhất trong nhiều năm qua, và mã nguồn iOS 27 beta cho nhà phát triển mới đây đã tiết lộ thông tin về mẫu iPhone này.

iPhone màn hình gập sẽ có hai pin, trở thành mẫu iPhone đầu tiên có điều này?

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về sự xuất hiện của iPhone Ultra đến từ mục Tình trạng pin trong phần Cài đặt. Apple đã cập nhật ngôn ngữ sử dụng từ “pin” sang dạng số nhiều, điều này cho thấy hãng có thể đang chuẩn bị cho một chiếc điện thoại với hai viên pin riêng biệt. Cách dùng từ này gợi ý rằng iPhone Ultra sẽ có cấu hình pin phổ biến trong các thiết bị gập nhằm khắc phục vấn đề bản lề và duy trì cân bằng trọng lượng.

Pin iPhone Ultra sẽ có dung lượng bao nhiêu?

Theo thông tin từ chuỗi cung ứng của Digital Chat Station, iPhone Ultra có thể được trang bị hai viên pin với dung lượng lần lượt là 1.921 mAh và 2.962 mAh, đạt mức tổng cộng là 4.883 mAh. Mặc dù con số này thấp hơn so với một số tin đồn trước đó cho rằng pin sẽ có dung lượng từ 5.400 mAh đến 5.800 mAh, nhưng vẫn cao hơn so với Galaxy Z Fold 8 của Samsung, với pin 4.800 mAh.

Về màn hình, iPhone Ultra dự kiến sẽ có màn hình bên trong lớn 7,76 inch và màn hình ngoài 5,49 inch. Camera của máy được cho là sẽ bao gồm cảm biến chính 48 MP và cảm biến siêu rộng 48 MP, tuy nhiên có thể sẽ không đi kèm ống kính tele do hạn chế về không gian.

Những phát hiện về pin này phù hợp với các thông tin trước đó trong mã iOS 27 liên quan đến các trạng thái gập, nhiều màn hình và các tính năng đa nhiệm cho màn hình lớn hơn. Hiện tại, Apple đang tiến hành sản xuất hàng loạt sau khi khắc phục các vấn đề về bản lề.

Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, iPhone Ultra có thể trở thành một bước ngoặt cho người dùng Apple. Mặc dù có mức giá dự kiến cao từ 2.000 đến 2.500 USD, sự tích hợp giữa phần cứng và phần mềm của Apple có thể mang đến trải nghiệm điện thoại gập tốt nhất từ trước đến nay.