Facebook, Messenger, Instagram đồng loạt gặp sự cố

"Từ khoảng 20h30, tôi đang nhắn tin cho đối tác qua Messenger thì không thấy phản hồi dù đang giữa câu chuyện quan trọng. Sau hơn 30 phút, tôi nóng lòng gọi điện, bên kia nói không nhận được tin nhắn", chị Bích Diệp, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết.

Hữu Hoàng, quản trị viên một fanpage doanh nghiệp với hơn 100.000 thành viên, cũng nói không thể sử dụng các tính năng bên trong. "Hiện tôi phải chuyển sang dùng Zalo hoặc liên lạc trực tiếp với đối tác", anh nói.

Nhiều người dùng tại Việt Nam và trên thế giới cũng phản ánh tình trạng tương tự. Trên các mạng xã hội như X, Reddit, một số cho biết gặp tình trạng không thể gửi được tin nhắn qua Messenger, quản trị fanpage, hoặc hoạt động chập chờn trên ứng dụng di động. Vấn đề cũng xuất hiện cả với nền tảng khác thuộc Meta. Riêng WhatsApp và Threads chưa ghi nhận trường hợp báo cáo.

Messenger hiển thị thông báo lỗi, tối 22/7. Ảnh: Lưu Quý

Downdetector, công cụ chuyên theo dõi sự cố của các nền tảng Internet phổ biến, ghi nhận lượng báo lỗi Facebook tăng đột biến với 1.000 lượt, còn Messenger với hơn 1.200 lượt từ khoảng 20h15. Instagram gặp vấn đề nhiều nhất, khi có 4.000 lượt phản ánh. Nhiều người cho biết lỗi cả ở trên phiên bản web và di động, chủ yếu là thời gian truy cập lâu, một số trường hợp không thể gửi và nhận tin nhắn...

Theo ông Mai Thanh Phú, người chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến mạng xã hội tại TP HCM, lỗi ảnh hưởng lớn nhất đến các fanpage. "Dù diễn ra buổi tối, đây là lúc nhiều doanh nghiệp online đang xử lý tin nhắn và chốt đơn, nên sự cố đã gây không ít khó khăn trong việc chăm sóc khách hàng và tác động trực tiếp đến doanh thu", ông nói.

Đến hơn 22h, nhiều người dùng tại Việt Nam đã truy cập được các dịch vụ Meta, nhưng lượng báo lỗi trên thế giới vẫn ở mức cao.

Meta hiện chưa thông báo chính thức về nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Meta gặp trục trặc với các nền tảng của mình, khi hôm 19/7, Messenger và Facebook cũng không thể truy cập. Hồi tháng 6, Facebook, Messenger và Instagram cũng gián đoạn trong khoảng một giờ, khiến nhiều người khó đăng nhập, tải bảng tin hoặc gửi tin nhắn. Theo Downdetector, hàng chục nghìn báo cáo lỗi được ghi nhận trên toàn cầu trước khi các dịch vụ dần được khôi phục. Meta sau đó xác nhận đã khắc phục sự cố nhưng không công bố nguyên nhân cụ thể.