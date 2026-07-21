Ngỡ ngàng Yamal dùng iPhone “nát tươm” dù là nhà vô địch World Cup 2026

Mới đây, hình ảnh Yamal cúi người ôm cổ em trai mình trên sân khi giành chức vô địch World Cup 2026 khiến mọi người chú ý. Mặc dù là một trong những cầu thủ trẻ đắt giá nhất nhưng Yamal vẫn sử dụng một chiếc điện thoại đã “nát tươm” với mặt lưng trầy xước, viền máy có dấu hiệu bong sơn.

Chiếc iPhone gây tranh cãi của Yamal.

Điều đáng nói là thời điểm xuất hiện của chiếc điện thoại này diễn ra khi Yamal vẫn đang đảm nhiệm vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của một thương hiệu smartphone khác. Đầu năm 2025, một hãng công nghệ Trung Quốc đã công bố bản hợp đồng hợp tác với tài năng trẻ của Barcelona như một phần trong chiến lược quảng bá một dòng flagship tới nhóm khách hàng trẻ trên toàn cầu.

Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên cầu thủ người Tây Ban Nha bị bắt gặp sử dụng thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple. Trước đó, ngay sau khi Apple ra mắt iPhone 17 series, nhiều bức ảnh đời thường cũng cho thấy Yamal mang theo chiếc iPhone mới nhất thay vì một mẫu điện thoại của thương hiệu mà anh đang đại diện.

Bức ảnh mới đây càng khiến câu chuyện thu hút sự quan tâm hơn bởi chiếc iPhone của Yamal không phải một thiết bị mới tinh hay được giữ gìn cẩn thận. Chi tiết này khiến cư dân mạng cho rằng, đây có thể là chiếc điện thoại mà Yamal sử dụng hằng ngày.

Được biết, việc các đại sứ thương hiệu Android sử dụng iPhone thực tế không phải hiện tượng hiếm. Những người nổi tiếng đôi khi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Yamal. Nguyên nhân có thể đến từ thói quen sử dụng, nhu cầu đồng bộ hệ sinh thái hoặc đơn giản là các điều khoản hợp đồng không bắt buộc phải sử dụng độc quyền sản phẩm của hãng trong đời sống cá nhân.