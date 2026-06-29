Vivo X Fold 6 ra mắt: Pin 7.000 mAh, camera 200MP, giá từ 30,9 triệu đồng

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, Vivo đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại gập cao cấp mới nhất mang tên X Fold 6. Đây không chỉ là một bản nâng cấp thường niên mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi lần đầu tiên Vivo sử dụng vi xử lý MediaTek thay vì Snapdragon như các thế hệ trước.

Vivo X Fold 6 được trang bị màn hình gập AMOLED 8.02 inch với độ phân giải 2,504 x 2,312 pixel, hỗ trợ công nghệ LTPO cho tần số quét thích ứng từ 1-120Hz, giúp cân bằng giữa độ mượt mà và khả năng tiết kiệm năng lượng. Màn hình sử dụng vật liệu phát sáng Samsung M14, đạt độ sáng tối đa lên tới 5,000 nit, kết hợp với điều chỉnh PWM 1920Hz và lớp kính UTG để nâng cao độ bền trong quá trình sử dụng.

Màn hình ngoài 6.51 inch cũng không kém cạnh với tấm nền BOE Q11, LTPO 120Hz, độ sáng 5,000 nits và lớp bảo vệ Armour Glass thế hệ thứ hai. Cả hai màn hình đều tích hợp camera selfie 20MP, mang đến trải nghiệm đồng nhất ở mọi trạng thái sử dụng.

Điểm nhấn đáng chú ý của Vivo X Fold 6 nằm ở hệ thống camera. Máy sở hữu cảm biến chính Samsung HPB độ phân giải 200MP với khả năng chống rung quang học OIS, đi kèm camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tiềm vọng Sony LYTIA 602 50MP tích hợp công nghệ VCS cùng OIS. Vivo cũng tiếp tục hợp tác với Zeiss để cung cấp phụ kiện Teleconverter G2, mở rộng khả năng nhiếp ảnh trên thiết bị gập này.

Vivo X Fold 6 được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, chip xử lý hình ảnh Vivo V3+, RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong UFS 4.1. Điện thoại sở hữu viên pin Blue Ocean 7.000 mAh với công nghệ pin thể rắn thế hệ thứ ba, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, sạc không dây 40W và sạc ngược 5W. Máy được cài sẵn giao diện OriginOS 6 Fold dựa trên Android 16.

Các tính năng nổi bật khác bao gồm xếp hạng IP58 và IP59, Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1, NFC, bộ phát hồng ngoại, động cơ tuyến tính trục X, loa stereo và cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên. Tùy thuộc vào lớp hoàn thiện, thân máy có độ dày từ 4.4mm đến 4.8mm khi mở ra và từ 9.4mm đến 9.9mm khi gập lại, với trọng lượng từ 228g đến 235g.

Vivo X Fold 6 có nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, 16GB + 1TB và phiên bản Black Gold Edition với dung lượng lưu trữ 16GB + 1TB. Giá bán lần lượt là 7.999 CNY (khoảng 30,9 triệu đồng), 8.999 CNY (khoảng 34,78 triệu đồng), 9.999 CNY (khoảng 38,6 triệu đồng), 10.999 CNY (khoảng 42,5 triệu đồng) và 11.299 CNY (khoảng 43,67 triệu đồng). Người dùng có thể lựa chọn giữa các tùy chọn màu sắc Blue Cave, Salt Lake, Extreme Night và Black Gold Edition.