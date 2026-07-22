iPhone cũ vẫn dùng tốt nhiều năm, vì sao nhiều người vẫn nâng cấp?

Chiếc iPhone mới được thiết kế để có thể sử dụng trong nhiều năm, với thời gian sử dụng thực tế thường dài hơn so với chu kỳ nâng cấp hằng năm của Apple. Tuổi thọ của iPhone phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: độ ổn định của thiết bị và khả năng của người dùng trong việc cưỡng lại sức hút của các tính năng mới.

Người dùng vẫn nâng cấp iPhone trong một vài năm, dù máy vẫn chạy tốt.

Apple nổi tiếng với việc hỗ trợ phần mềm lâu dài, nhờ vậy cho phép iPhone duy trì hiệu suất tốt trong nhiều năm. Tại sự kiện WWDC 2026, Apple đã công bố rằng phiên bản iOS mới nhất vẫn hỗ trợ các thiết bị từ iPhone 11, ra mắt vào năm 2019. Điều này rất quan trọng vì các bản cập nhật iOS không chỉ mang đến tính năng mới mà còn cung cấp các bản vá bảo mật cho những lỗ hổng mới phát hiện. Dựa trên lịch sử hỗ trợ phần mềm của Apple, các mẫu iPhone 16 và 17 sẽ được hỗ trợ ít nhất đến năm 2031, mang lại thời gian sử dụng dài cho người tiêu dùng, đặc biệt là những ai ưu tiên bảo mật và hiệu suất ổn định.

Trong khi đó, dòng Galaxy của Samsung và Pixel của Google cũng hứa hẹn cập nhật hệ điều hành lên đến 7 năm, nhưng những cam kết này vẫn cần thời gian để chứng minh hiệu quả. Còn lịch sử hỗ trợ của Apple đã được khẳng định qua nhiều thế hệ iPhone.

Khả năng hỗ trợ phần mềm là một trong những nét nổi bật trên iPhone.

Mặc dù vậy, tình trạng pin là một yếu tố hạn chế lớn ảnh hưởng đến tuổi thọ của iPhone. Apple cho biết pin trong dòng iPhone 15 được thiết kế để duy trì khoảng 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc. Khi dung lượng pin giảm xuống dưới 80%, iPhone sẽ nhắc người dùng thay pin. Việc thay pin có thể cải thiện hiệu suất đáng kể, nhưng không thể bù đắp hoàn toàn cho bộ xử lý cũ và RAM hạn chế.

Apple đã thay đổi cách quản lý hiệu suất sau vụ bê bối “Batterygate”, buộc công ty phải minh bạch hơn về tình trạng pin và cho phép người dùng tắt cài đặt quản lý hiệu suất nếu cần. Phiên bản iOS lỗi thời không ngay lập tức khiến iPhone không thể sử dụng, vì nhiều ứng dụng bên thứ ba vẫn hoạt động trên các hệ điều hành cũ.

iPhone hiện đại cũng được hưởng lợi từ thiết kế phần cứng mạnh mẽ hơn. Mặc dù có một số báo cáo về việc màu sắc của iPhone 17 Pro bị phai, nhưng độ bền của thiết bị vẫn được người dùng công nhận. Nhiều người dùng Reddit cho biết đã sử dụng cùng một chiếc iPhone trong hơn 5 năm, với chi phí duy nhất là thay pin.

Nhưng không phải mọi tính năng mới đều hoạt động trên iPhone cũ.

Lý do chính để nâng cấp thường xuất phát từ mong muốn hơn là nhu cầu. Apple tiếp tục giới thiệu các tính năng phần mềm mới, như phiên bản Siri AI tùy chỉnh chỉ có trên các mẫu máy mới. Tuy nhiên, những bổ sung này không làm cho các thiết bị cũ trở nên lỗi thời. Áp lực nâng cấp gia tăng khi các phiên bản iOS mới yêu cầu nhiều tài nguyên hơn từ phần cứng cũ.

Tóm lại, một chiếc iPhone mới có thể sử dụng ít nhất 5 năm nếu được bảo quản tốt, và hỗ trợ phần mềm có thể kéo dài tuổi thọ hơn nữa. Người dùng nên chú ý đến tình trạng pin, trong khi quyết định nâng cấp cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng chịu đựng hiệu suất và giá trị của các tính năng mới mà Apple mang lại.