Xiaomi đang phải "ngả mũ" trước Apple vì chiếc iPhone này?

Là biểu tượng của Mỹ, iPhone của Apple cực kỳ phổ biến ngay cả ở Trung Quốc. Những chiếc điện thoại Trung Quốc hầu như luôn đi kèm với hệ thống camera tuyệt vời, pin khủng và các tính năng độc quyền. Nhưng người dân ở đó vẫn yêu thích Apple, bất kể mối quan hệ xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc.

iPhone Air.

Tất nhiên, Apple phải cạnh tranh với rất nhiều "đối thủ" lớn ở đó. Tại Mỹ, người dùng chủ yếu lựa chọn giữa điện thoại Apple và Samsung (điện thoại của Google, Motorola và Nothing có doanh số kém xa).

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, Apple phải cạnh tranh với các hãng như Huawei, Vivo, Oppo (và OnePlus) và… Xiaomi. Nhưng đây là điều mà Xiaomi thừa nhận hãng không thể làm được nhưng "Nhà Táo" đã làm được.

Xiaomi không thể tạo ra một chiếc điện thoại siêu mỏng!

Năm ngoái, 2 chiếc điện thoại siêu mỏng - iPhone Air và Galaxy S25 Edge đã được tung ra. Đáng tiếc, cả hai đều không thành công trong việc chinh phục trái tim và ví tiền của người dùng.

Rõ ràng, Xiaomi cũng đang phát triển một chiếc điện thoại siêu mỏng nhưng câu trả lời của họ cho iPhone Air đã chính thức bị hủy bỏ.

Chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing, gần đây đã chia sẻ rằng công ty đã loại bỏ chiếc flagship đặc biệt này vào phút cuối. Ông Weibing lưu ý rằng thiết kế siêu mỏng đã buộc phải có những sự đánh đổi về kỹ thuật, làm giảm nghiêm trọng thời lượng pin và hiệu năng duy trì.

Cuối cùng, công ty đã quyết định hủy bỏ hoàn toàn dự án thay vì ra mắt một thiết bị cao cấp nhưng lại ảnh hưởng đến khả năng sử dụng hàng ngày.

Xiaomi là một công ty có chuyên môn - những chiếc điện thoại flagship của hãng trong những năm gần đây đã chứng minh điều đó. Các mẫu Ultra và Pro của Xiaomi sở hữu hệ thống camera tuyệt vời (chưa chiếc iPhone nào có thể sánh với Xiaomi 13 Ultra năm 2023 về kích thước cảm biến chính) và thời lượng pin ấn tượng.

Do đó, Xiaomi chỉ đơn giản là không muốn sản xuất một chiếc điện thoại siêu mỏng như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge. Thực tế, hãng hoàn toàn có thể.

Tại sao Xiaomi không sản xuất điện thoại siêu mỏng?

Sự thật cho thấy iPhone Air đang dần trở thành một thất bại trong lịch sử gần đây của công ty có trụ sở tại Cupertino. Ước tính, iPhone Air chỉ bán được hơn 700.000 chiếc, ngay cả sau khi Apple giảm giá nhiều lần. Nói cách khác, đó là một thất bại trên thị trường.

iPhone Air có thiết kế siêu mỏng.

Tương tự, các mẫu iPhone mini trong thời gian gần đây đã bị hủy bỏ, giống như mẫu iPhone Plus lớn hơn cũng bị loại bỏ. Người dùng không thích chúng, không mua chúng và Apple đã rút ra bài học.

Điều buồn cười là Apple vẫn sẽ tiếp tục dự án điện thoại siêu mỏng thêm một lần nữa trước khi ngừng hoàn toàn.

Tin đồn về iPhone Air 2

Chiếc iPhone Air tiếp theo (iPhone Air 2) sẽ giải quyết một số vấn đề mà người dùng gặp phải. Dự kiến, sản phẩm này sẽ có thêm camera sau thứ hai (iPhone Air đời đầu chỉ có một camera sau), giá có thể thấp hơn và một buồng hơi lớn hơn - giúp tản nhiệt tốt hơn.

Hơn nữa, máy sẽ có viên pin lớn hơn và mô-đun Face ID mỏng hơn.

iPhone Air 2 có thể ra mắt vào năm 2027. Nếu chiếc điện thoại này phá vỡ được kỳ vọng và trở thành một sản phẩm "ăn khách"… Xiaomi có 1 lý do hoàn hảo để lên kế hoạch tạo ra một chiếc điện thoại siêu mỏng.